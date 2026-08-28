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Nadležni upozoravaju građane i turiste da se do daljeg ne kupaju na ovoj plaži.

Fekalno zagađenje mora potvrđeno je tokom osmog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži hotela Bellevue u Orebiću prelaze graničnu vrednost za bakteriju Escherichia coli“, naveli su iz Zavoda.

Uzimanje uzoraka morske vode biće ponavljano sve dok se zagađenje ne povuče. O situaciji su obavešteni inspekcija zaštite životne sredine i druge nadležne inspekcijske službe.

Nadležni će nakon novih analiza proceniti kada će kupanje ponovo biti bezbedno.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

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