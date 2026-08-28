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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 232 dinara za litar, a benzina 203 dinara. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, evrodizel je poskupeo za dinar, a benzin je skuplji za isto toliko.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 4. septembra 2026. godine

Akcize na naftne derivate smanjene za 20 odsto

Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 30. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Privremeni iznosi akciza iznosiće 61,24 dinara po litru za olovni benzin, 57,60 dinara za bezolovni benzin i 59,23 dinara po litru za gasna ulja (dizel).

Licenca NIS-u ističe za manje od 24 sata

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD produžila je, nakon 31. jula i isteka prethodne, licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta.

Na odluku OFAK-a Srbija ne može da utiče, ali je, kako je ranije izjavila ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, učinila sve što je do nje. Ona je navela da je srpska strana završila svoj deo posla u pregovorima, ali da je za završetak celokupne transakcije o preuzimanju NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje američkih vlasti.

- Konkretno, bankarske institucije traže dozvolu od američke administracije da sprovedu svoje korake. Neće da preuzimaju nikakav rizik da oni možda budu tema nekih sekundarnih sankcija - rekla je Đedović Handanović u "Uranku" na TV K1.