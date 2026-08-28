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Penzija nije jedino pravo koje građani mogu da ostvare nakon odlaska u penziju. Postoji više različitih naknada i mogućnosti koje zavise od zdravstvenog stanja, ispunjenosti određenih uslova ili konkretnog statusa korisnika.

Međutim, važno je znati da se ove naknade uglavnom ne isplaćuju automatski. Za pojedina prava potrebno je podneti zahtev, dostaviti odgovarajuću dokumentaciju ili proći propisanu proceduru.

Naknada za pomoć i negu drugog lica

Jedna od važnijih naknada koju penzioneri mogu da ostvare jeste novčana naknada za pomoć i negu drugog lica.

Pravo nije vezano za to da li penzioner prima malu ili veliku penziju. Ključno je zdravstveno stanje, odnosno da se u postupku utvrdi da je osobi, zbog prirode i težine bolesti ili povrede, potrebna pomoć i nega drugog lica za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

To znači da visina penzije sama po sebi nije prepreka. O pravu se odlučuje na osnovu propisanih uslova i nalaza nadležnog organa veštačenja.

Za ostvarivanje prava potrebno je podneti zahtev i priložiti odgovarajuću dokumentaciju, nakon čega se utvrđuje da li su ispunjeni uslovi.

Besplatna rehabilitacija u banji i troškovi prevoza

PIO fond svake godine omogućava određenom broju penzionera korišćenje besplatne rehabilitacije u banjama, ali se ona ne odobrava automatski svim penzionerima.

Za 2026. godinu postoje propisani uslovi za ostvarivanje ovog prava, a među njima je i prihodovni kriterijum.

Penzionerima kojima je odobrena rehabilitacija Fond obezbeđuje troškove smeštaja i rehabilitacije.

Privremeno rešenje može značiti i naknadnu isplatu razlike

Posebnu pažnju trebalo bi da obrate penzioneri koji su dobili privremeno rešenje o penziji.

Privremeno rešenje donosi se u situacijama kada postoje uslovi za ostvarivanje prava na penziju, ali još nisu kompletirani svi podaci potrebni za konačno utvrđivanje njenog iznosa.

PIO fond nakon toga pribavlja potrebne podatke i, kada se za to steknu uslovi, donosi konačno rešenje.

Ako se konačnim rešenjem utvrdi da je penzija trebalo da bude veća od iznosa koji je isplaćivan po privremenom rešenju, penzioneru pripada razlika. Ona se obračunava od dana sticanja prava na penziju, odnosno u skladu sa datumom utvrđenim rešenjem.

Zbog toga nije loše proveriti da li je privremeno rešenje u međuvremenu zamenjeno konačnim, posebno ako je od njegovog donošenja prošlo više godina.

Nakon smrti mogu postojati neisplaćeni iznosi

Porodice takođe treba da imaju na umu da nakon smrti korisnika mogu postojati neisplaćeni iznosi penzije koji pripadaju naslednicima.

Od 1. januara 2024. godine penzija pripada za ceo mesec u kojem je korisnik preminuo, bez obzira na to kog dana u tom mesecu je smrt nastupila.

Zbog toga, na primer, smrt korisnika 15. u mesecu ne znači da naslednicima pripada samo polovina penzije za taj mesec.

Neisplaćeni iznosi koji pripadaju korisniku mogu se ostvariti na osnovu pravosnažnog ostavinskog rešenja. Naslednici zato treba da vode računa da se potraživanje prema PIO fondu obuhvati ostavinskim postupkom, a nakon pravosnažnosti rešenja da se obrate Fondu radi isplate.

Šta penzioneri treba da provere

Nijedna od ovih mogućnosti ne znači da svaki penzioner automatski dobija dodatni novac. Za svako pravo postoje posebni uslovi, a neka se ostvaruju samo na osnovu zahteva i odgovarajuće dokumentacije.

Zato je korisno proveriti:

da li postoji osnov za ostvarivanje naknade za pomoć i negu drugog lica;

da li su svi podaci o stažu i zaradama evidentirani;

da li je privremeno rešenje o penziji zamenjeno konačnim;

da li postoje uslovi za korišćenje besplatne rehabilitacije;

da li je porodica nakon smrti korisnika ostvarila sva prava koja joj pripadaju;

da li postoje neisplaćeni iznosi koji mogu biti predmet ostavinskog postupka.

Najvažnije je da se pre podnošenja zahteva provere aktuelni uslovi i potrebna dokumentacija kod PIO fonda, jer se iznosi, rokovi i procedure mogu menjati.