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Penzionerima u Srbiji penzije za avgust 2026. godine biće isplaćivane tokom septembra, a tačan datum zavisi od kategorije kojoj korisnik pripada.

Prema zvaničnom rasporedu, isplata najpre počinje za korisnike penzija iz kategorije samostalnih delatnosti, dok će poslednji novac dobiti korisnici penzija iz republika bivše SFRJ.

Foto: PIO Fond Printscreen

Kada počinje isplata penzija za avgust

Korisnicima samostalnih delatnosti penzija za avgust biće isplaćena 2. septembra. Poljoprivredni i vojni penzioneri novac će dobiti 5. septembra, odnosno 7. septembra, u zavisnosti od načina isplate.

Zaposlenim penzionerima penzija za avgust biće isplaćena 9. septembra, dok je isplata za korisnike penzija iz republika bivše SFRJ predviđena za 10. septembar.

Isplata se, prema tome, sprovodi po kategorijama korisnika, a konkretan datum može da zavisi i od načina na koji se penzija isplaćuje, što je u zvaničnom rasporedu označeno zvezdicama.