Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 25. avgust iznosi 117,3772 dinara, sa neznatnom promenom u odnosu na ponedeljak.
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NBS saopštila brojke: Ovo je srednji kurs dinara prema evru za 25. avgust
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Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,3772 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na ponedeljak, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
U poređenju sa kursom od pre mesec dana, vrednost dinara prema evru ostala je nepromenjena. Na godišnjem nivou dinar je oslabio za 0,2 odsto, dok je od početka godine njegova vrednost niža za 0,1 odsto.
Kada je reč o američkom dolaru, dinar je danas oslabio za 0,2 odsto, pa zvanični kurs iznosi 100,6925 dinara za dolar. U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru ojačao za 2,5 odsto, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,6 odsto. Od početka godine, dinar je prema dolaru oslabio za 0,8 odsto.
Biznis Kurir
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