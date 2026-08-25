U poređenju sa kursom od pre mesec dana, vrednost dinara prema evru ostala je nepromenjena. Na godišnjem nivou dinar je oslabio za 0,2 odsto, dok je od početka godine njegova vrednost niža za 0,1 odsto.

Kada je reč o američkom dolaru, dinar je danas oslabio za 0,2 odsto, pa zvanični kurs iznosi 100,6925 dinara za dolar. U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru ojačao za 2,5 odsto, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,6 odsto. Od početka godine, dinar je prema dolaru oslabio za 0,8 odsto.