NBS objavila je srednji kurs dinara prema evru za 30. jun.
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NBS saopštila brojke: Ovo je srednji kurs dinara prema evru za 30. jun
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3697, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 103,0372.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 3,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 3,0 odsto.
Biznis Kurir
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