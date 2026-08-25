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Terasa je tokom toplih meseci pravi produžetak dnevne sobe, pa nije čudo što sve više pažnje posvećujemo njenom uređenju. Ako planirate da osvežite pod, ne morate odmah da posegnete za klasičnim pločicama. Postoji rešenje koje izgleda moderno, jednostavno se postavlja, da to može čak i dete da uradi, i može biti znatno praktičnije za svakodnevno održavanje.

U pitanju su WPC podne obloge, odnosno kompozitne daske napravljene od kombinacije drvnih vlakana i polimera. Izgledom podsećaju na drvo, ali su prilagođene spoljašnjim uslovima, zbog čega su sve popularnije za terase, balkone i prostore oko bazena.

Izgled drveta, a manje brige oko održavanja

Jedna od najvećih prednosti WPC poda jeste upravo njegov izgled. Terasi daje topliji i elegantniji izgled od klasičnih pločica, a može se pronaći u različitim nijansama koje podsećaju na prirodno drvo.

Za razliku od pravog drveta, ne zahteva redovno lakiranje i premazivanje uljem kako bi zadržao izgled. U većini slučajeva dovoljno je redovno metenje i povremeno pranje vodom i blagim sredstvom.

Lakše postavljanje

WPC podne obloge najčešće se postavljaju na odgovarajuću podkonstrukciju i međusobno povezuju sistemom spojnica. Zbog toga nema fugovanja kao kod klasičnih pločica, a pojedinačne daske mogu da se zamene ukoliko se vremenom oštete.

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Ipak, važno je da podloga i podkonstrukcija budu pravilno pripremljene, naročito zbog odvodnjavanja vode i stabilnosti poda.

Praktične su za terasu

Za terasu je posebno važno da završna obloga može da podnese promene temperature, vlagu i svakodnevno korišćenje. Kvalitetne WPC obloge namenjene spoljašnjoj upotrebi upravo su zbog toga napravljene da budu otpornije na vremenske uslove od klasičnih drvenih podova.

Još jedna prednost je što se na suncu ne zagrevaju na isti način kao neke tamne kamene ili keramičke površine, iako će se, naravno, svaki spoljašnji pod zagrejati tokom veoma toplih dana.

Da li su zaista jeftinije od pločica?

Cena zavisi od kvaliteta materijala, sistema postavljanja i majstora, pa WPC nije automatski jeftiniji u svakoj situaciji. Međutim, kod jednostavnijih varijanti može biti povoljnija opcija kada se uzmu u obzir i način postavljanja, održavanje i mogućnost zamene pojedinačnih elemenata.