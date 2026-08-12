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Leti je terasa mnogo više od mesta za ispijanje kafe. Uz nekoliko pametnih rešenja, čak i najmanji balkon ili terasa mogu postati praktična letnja kuhinja u kojoj ćete pripremati doručak, kuvati kafu ili organizovati roštilj sa prijateljima, bez zauzimanja prostora u stanu i dodatnog zagrevanja tokom velikih vrućina.

Ključ nije u veličini terase, već u dobrom planiranju. Kombinacija sklopivog nameštaja, vertikalnog skladištenja i kompaktnih uređaja može potpuno promeniti način na koji koristite ovaj deo doma.

Iskoristite svaki centimetar zida

Umesto velikih ormarića, postavite uske police ili metalne šine sa kukicama. Na njima mogu stajati začini, pribor za kuvanje, šolje ili male saksije sa začinskim biljem. Tako radna površina ostaje slobodna, a sve vam je pri ruci.

Birajte uske radne površine

Radna ploča dubine oko 40 do 50 centimetara često je sasvim dovoljna za pripremu hrane. Ako nema mesta za stalni element, odličan izbor je sklopivi sto koji se po potrebi spušta uz zid.

Kompaktni uređaji prave veliku razliku

Za malu kuhinju na terasi dovoljan je mali električni rešo, prenosna indukciona ploča ili kompaktni električni roštilj. Ako imate priključke za vodu, možete ugraditi i malu sudoperu sa uskim ormarićem ispod.

Vertikalno skladištenje je najbolji saveznik

Visoki uski ormarići, kolica na točkićima i zidni organizeri zauzimaju malo prostora, a nude mnogo mesta za odlaganje posuđa, pribora i namirnica.

Birajte materijale otporne na vremenske uslove

Nameštaj od aluminijuma, pocinkovanog čelika ili kvalitetne plastike lakše podnosi sunce i vlagu. Drvene površine treba zaštititi premazima namenjenim za spoljašnju upotrebu kako bi duže trajale.

Ne zaboravite osvetljenje

LED trake ispod polica, zidne lampe ili solarna rasveta učiniće da kuhinju možete koristiti i u večernjim satima, a pritom će terasa izgledati prijatnije i modernije.

Dodajte malo zelenila

Začinsko bilje poput bosiljka, nane, ruzmarina ili timijana može stajati na zidu ili ogradi terase. Osim što izgleda dekorativno, uvek ćete imati sveže začine nadohvat ruke.

Na kraju, važno je voditi računa da kuhinja na terasi ne ometa prolaz i da se uređaji koriste u skladu sa bezbednosnim pravilima zgrade i proizvođača. Uz dobro osmišljen raspored, čak i terasa od nekoliko kvadrata može postati omiljeni kutak za pripremu hrane i uživanje tokom toplih dana. Osim toga, izmeštanje kuhinje na terasu je sjajan način da smanjite zagrevanje u stanu tokom letnjih vrućina.

Koliko košta da napravite letnju kuhinju na terasi?