Slušaj vest

Prilikom pripreme za putovanje avionom većina putnika najviše razmišlja o dokumentima, prtljagu i tome šta sme da ponese kroz bezbednosnu kontrolu.Odeća je uglavnom stvar udobnosti i ličnog izbora, ali stjuardesa Barbara Bacilieri upozorava da pojedini odevni predmeti u određenim situacijama mogu predstavljati i bezbednosni problem.

Kako prenosi LadBible, problem posebno mogu predstavljati visoke potpetice, veliki metalni predmeti, kao i odeća koja ostavlja veliki deo kože nezaštićenim. Razlog nije samo udobnost tokom nekoliko sati provedenih u kabini, već i ono što bi moglo da se dogodi u slučaju hitne evakuacije.

Osim toga, avio-kompanije mogu imati sopstvena pravila o prihvatljivom oblačenju putnika. U određenim okolnostima osoblje može upozoriti putnika zbog neprimerene odeće, a u krajnjim slučajevima može doći i do problema sa ukrcavanjem.

Zašto visoke potpetice mogu biti problem

Bacilieri posebno upozorava na visoke potpetice. Iako mnogima mogu biti sasvim uobičajen izbor za putovanje, u slučaju vanredne situacije mogu otežati brzo kretanje i evakuaciju iz aviona.

Problem mogu predstavljati i prilikom korišćenja naduvavajućeg evakuacionog tobogana. Oštre potpetice mogle bi da oštete opremu koja u takvoj situaciji mora da omogući brzo napuštanje aviona.

Sličan problem mogu predstavljati i veliki komadi nakita, masivne kopče na kaiševima i drugi predmeti koji bi mogli da otežaju kretanje ili smetaju tokom evakuacije.

Stjuardesa upozorava i na veoma kratku ili otvorenu odeću. Ukoliko bi putnici morali da napuste avion spuštajući se niz evakuacioni tobogan, nezaštićena koža bila bi izložena trenju, zbog čega može doći do ogrebotina i opekotina.

To znači da odeća koja deluje idealno za putovanje na toplu destinaciju nije nužno i najpraktičniji izbor za sam let.

Preporuka je zato da se bira udobna odeća koja ne ograničava kretanje, kao i obuća koju je moguće bez problema nositi tokom celog putovanja. Dobro je razmisliti i o tome koliko odeća štiti kožu u malo verovatnoj, ali mogućoj hitnoj situaciji.

Bacilieri se osvrnula i na izgled putnika. Prema njenim rečima, uredan i opušten način oblačenja mogao bi da bude prednost ukoliko se pojavi mogućnost za dobijanje sedišta u višoj klasi.

Izbor odeće za let zato nije samo pitanje mode. Nekoliko detalja koji tokom običnog dana ne predstavljaju nikakav problem u avionu mogu postati veoma nepraktični upravo u situaciji kada je potrebno brzo i bezbedno reagovati.