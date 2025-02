Kako je nastao problem sa ručnim prtljagom?

Avio-kompanije su same podstakle ovu situaciju. Naplaćivanjem čekiranog prtljaga mnoge su putnike navele da sve svoje stvari pokušaju da spakuju u kabinski kofer . Prvi veliki igrač koji je uveo ovu praksu bila je American Airlines još 2008. godine, kada su visoke cene goriva primorale avio-kompanije da traže dodatne izvore prihoda. Ostale su ubrzo sledile njihov primer, što je dovelo do toga da sada milioni putnika širom sveta pokušavaju da unesu što veći prtljag u avion kako bi izbegli dodatne troškove.

Ima li rešenja?

Neke avio-kompanije ulažu u veće kabinske pregrade, ali to ne rešava problem „sebičnih“ putnika koji zauzimaju previše prostora ili neefikasnog slaganja prtljaga. Kompanije bi mogle da ponude besplatan čekirani prtljag, kao što to radi Southwest Airlines, ali to bi značilo gubitak ogromnog prihoda od naknada za torbe.