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Strah od visokih računa za struju često navodi ljude da uređaje gase čim napuste prostoriju, ali podaci pokazuju da je razlika između ova dva načina rashlađivanja mnogo veća nego što ljudi očekuju.

Koliko troši ventilator?

Prosečan kućni ventilator troši između 30 i 60 W, dok snažniji modeli rade na 75 do 100 W. Ako uzmemo uobičajen ventilator snage 50 W koji radi osam sati dnevno tokom celog meseca, ukupna potrošnja iznosi oko 12 kWh. Prema važećim cenama električne energije u Hrvatskoj, to znači da će vas njegov rad koštati otprilike 1,5 do 2 evra mesečno, što zavisi od tarife i ukupne potrošnje domaćinstva.

Čak i snažniji ventilator od 75 W u istom periodu potrošiće oko 18 kWh električne energije, što znači mesečni trošak od približno 2 do 3 evra. Drugim rečima, korišćenje ventilatora tokom celog meseca često košta manje od jedne kafe.

Sa klimom je priča potpuno drugačija. Moderni inverter klima-uređaji energetski su veoma efikasni, ali i dalje troše višestruko više električne energije od ventilatora. U zavisnosti od snage uređaja, spoljne temperature, podešene temperature hlađenja, izolacije objekta i načina korišćenja, mesečni trošak rada može iznositi od 15 do 25 evra, dok kod starijih ili manje efikasnih klima može premašiti 40 evra mesečno, navode iz kompanije Clima Art.

Međutim, poređenje nije sasvim pošteno jer ventilator i klima ne rade isti posao. Ventilator ne hladi vazduh, već samo pokreće vazduh u prostoriji, zbog čega znoj brže isparava sa kože, pa se telo oseća prijatnije i svežije. Temperatura prostorije pritom ostaje gotovo nepromenjena.

Klima je nezamenjiva

Klima-uređaj, sa druge strane, aktivno odvodi toplotu iz prostorije i snižava temperaturu vazduha. Upravo zato tokom toplotnih talasa, kada spoljne temperature dostignu 35 ili više stepeni, ventilator ne može da zameni efekat klimatizacije.

Stručnjaci zato preporučuju kombinovani pristup. Kada nije ekstremno vruće, ventilator može biti sasvim dovoljan, a pritom predstavlja gotovo zanemarljiv trošak za kućni budžet. Ako koristite klimatizaciju, uključivanje ventilatora može pomoći da se rashlađeni vazduh ravnomernije rasporedi po prostoriji, pa klima radi kraće i troši manje energije.

Drugim rečima, ako vam je cilj da uštedite na računu za struju, ventilator je ubedljivo najjeftinije rešenje. Međutim, kada temperature postanu ekstremne, njegova niska potrošnja ipak ne može da nadoknadi ono što jedino klima-uređaj može da uradi - da zaista rashladi prostor.