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Tokom letnjih meseci automobil parkiran na suncu za svega nekoliko minuta može da postane prava mala "rerna“. I dok većina vozača vodi računa da ne ostavi ljubimce, decu ili kvarljivu hranu u vozilu, postoje i predmeti koji deluju potpuno bezazleno, a mogu da budu veoma opasni kada temperatura u kolima naglo poraste.

Upravo to pokazuje snimak koji se proširio društvenim mrežama - boca aerosola ostavljena u vrelim kolima eksplodirala je pod pritiskom i probila šoferšajbnu. Iako ovakve situacije nisu svakodnevne, video je dobar podsetnik da neke stvari jednostavno ne pripadaju automobilu tokom tropskih dana.

Među njima su svi proizvodi koji sadrže komprimovan gas ili vazduh, odnosno sprejevi pod pritiskom. To mogu biti dezodoransi, lakovi za kosu, sprejevi za čišćenje, osveživači vazduha, sredstva za podmazivanje, ali i druge aerosol bočice koje mnogi često ostavljaju u kaseti, gepeku ili na sedištu.

Kada je automobil dugo izložen direktnom suncu, temperatura unutar vozila može dostići i više od 50 stepeni Celzijusa. Zagrevanje povećava pritisak u ambalaži, a u ekstremnim slučajevima može doći do pucanja ili eksplozije boce.

Isto važi i za upaljače. Iako mali i svakodnevni predmeti, oni sadrže zapaljivi gas i mogu predstavljati rizik ako su dugo izloženi visokim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti.

Tokom vrelih dana najbolje je iz automobila ukloniti:

sprejeve i aerosol bočice svih vrsta,

upaljače,

boce sa komprimovanim gasom,

određene elektronske uređaje sa litijumskim baterijama,

sve što na deklaraciji ima upozorenje da se ne izlaže temperaturama iznad određenog nivoa.

Ako nešto ipak morate da ostavite u vozilu, parkiranje u hladu, korišćenje zaštite za šoferšajbnu i kratko vreme zadržavanja mogu smanjiti zagrevanje, ali nisu potpuna zaštita.

Leto donosi dovoljno izazova za vozače, pa je najbolje da automobil ne pretvaramo u skladište predmeta koji mogu burno da reaguju na vrelinu. Nekad jedna mala bočica u pogrešnom trenutku može napraviti mnogo veći problem nego što očekujemo.