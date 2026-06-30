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Reč je o svakodnevnoj navici koju stanovnici primenjuju čim sunce počne jače da greje, a tvrde da upravo zahvaljujući njoj uspevaju da zadrže prijatniju temperaturu u domu.

Letnje temperature u Španiji najčešće se kreću između 28 i 35 stepeni Celzijusa, dok u centralnim i južnim delovima zemlje neretko dostignu i 45 stepeni. Uprkos tome, prema istraživanju stručnjaka za nekretnine Idealista, klima-uređaj ima samo 41 odsto španskih domaćinstava. Zbog toga se mnogi oslanjaju na proverene tradicionalne načine rashlađivanja doma tokom toplotnih talasa.

Šta je "blackout" metoda?

Jedna od najpoznatijih tehnika naziva se metoda potpunog zatvaranja ili „blackout metoda”. Njen cilj je da spreči da toplota uđe u kuću tokom najtoplijeg dela dana.

Kako najlakše očistiti roletne Foto: Olezzo/Shutterstock

Španci zato između 8 i 9 sati ujutro, ili odmah nakon buđenja, spuštaju spoljne roletne i zatvaraju šalone kako bi blokirali sunčeve zrake. Prozore ponovo otvaraju tek uveče, kada spoljna temperatura počne da pada. Budući da većina španskih kuća ima spoljne grilje koje gotovo potpuno zaustavljaju sunčevu svetlost, stručnjaci ističu da se sličan efekat može postići i u drugim zemljama jednostavnim zatvaranjem roletni ili zavesa tokom najtoplijeg dela dana.

Stručnjaci portala Spainwise preporučuju da roletne, grilje i zavese ostanu zatvorene dok je sunce najjače, dok se prozori otvaraju tokom noći i rano ujutro kako bi se prostor prirodno rashladio.

Iskustva sa mreže: Kako to funkcioniše u praksi?

Isto savetuju i brojni korisnici društvene mreže Redit (Reddit), koji tvrde da je reč o najčešćem načinu rashlađivanja domova u Španiji.

Jedan korisnik je ovako opisao svoju jutarnju rutinu:

„Otvorite prozore ujutro do otprilike 11 sati. Zatim spustite roletne tako da gotovo nimalo svetlosti ne ulazi u kuću. Uveče ih ponovo otvorite.”

Drugi korisnik je detaljnije objasnio zašto ova metoda daje tako dobre rezultate, naglašavajući da, ako je kuća ujutro još uvek sveža, zatvaranjem prozora i roletni zadržavamo hladniji vazduh unutra:

Foto: Milan Ilić, Ministarstvo za brigu o selu

„U osnovi, funkcioniše poput vrata frižidera. Ako se kuća tokom poslepodneva ipak zagreje, ali je i dalje hladnija od spoljnog vazduha, držite je zatvorenom. Prozore otvorite tek kada spoljna temperatura bude jednaka ili niža od temperature u kući. Tako ćete, osim rashlađivanja, stvoriti promaju i prijatniji osećaj svežine.”

Pored hlađenja doma, Španci strogo paze i na to kada izlaze napolje:

„Ne izlazite iz kuće ako ne morate za vreme sieste (između 14 i 17 sati). Ako ste mislili da smo mi Španci lenji, to je zato što nikada niste proveli leto u mom selu. Tada su temperature najviše i lako možete doživeti toplotni udar.”

Osim metode potpunog zatvaranja doma, tokom velikih vrućina mnogi koriste i druge jednostavne trikove, poput kačenja mokrog čaršava ispred otvorenog prozora, kako bi se isparavanjem dodatno snizila temperatura u prostoriji.