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Reč je o ukupno 3.456 limenki piva Nektar, zapremine 0,5 litara, proizvođača Banjalučka pivara. Ukupna količina iznosi 1.728 litara, odnosno 144 paketa sa po 24 limenke.

Ukupna vrednost piva procenjena je na 1.728 evra, a u cenu su uključena sva davanja za puštanje robe u slobodan promet po osnovu akciza i PDV-a u Hrvatskoj.

To znači da se jedna limenka može nabaviti za svega 0,50 evra. Za poređenje, prosečna cena limenke piva Nektar u hrvatskim supermarketima iznosi oko 1,30 evra.

Na nadmetanju mogu učestvovati fizička i pravna lica, što znači da ponudu može podneti svaki punoletni građanin Hrvatske.

Ponude se prikupljaju do 4. septembra

Depozit iznosi 10 odsto, odnosno 172,80 evra, a mora biti uplaćen najkasnije do 4. septembra u 9.55 časova, prenosi Danica.

Zaplenjeno pivo nalazi se u skladišnom prostoru na Graničnom prelazu Stara Gradiška.

Prikupljanje pisanih ponuda traje od 26. avgusta do 4. septembra do 10 časova.

Otvaranje i čitanje pristiglih ponuda biće održano 7. septembra u 9 časova, u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, na Robnim terminalima Jankomir.