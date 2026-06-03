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Poseta Oktobarfestu i ove godine će biti sve samo ne jeftina. Svako ko želi litar piva moraće dublje da posegne u džep. U šatorima, festivalsko pivo košta između 14,80 i 15,90 evra. Iako ovo drži cenu odmah ispod 16 evra po litru, veče neće biti ništa jeftinije.

Prema podacima grada Minhena, cene piva su porasle u proseku za 2,38 odsto u odnosu na prošlu godinu. Bezalkoholna pića takođe rastu. Litar flaširane vode sada košta u proseku 11,13 evra, u odnosu na 10,95 evra prošle godine. Litar Špecija (popularnog nemačkog bezalkoholnog pića) košta u proseku 12,84 evra, u poređenju sa 12,48 evra prošle godine. Međutim, posetioci mogu uštedeti novac na vodi za piće. Već nekoliko godina na festivalskom prostoru dostupne su besplatne fontane za piće – prošle godine ih je bilo deset.

Gde kupiti najjeftinije piće

Najjeftiniji litar piva u velikim pivskim šatorima ove godine je u šatoru Augustiner. Tamo košta 14,90 evra, 40 centi više nego prošle godine. Najskuplji šatori su šator Armbrusšucen, šator Brojrosl i šator Levenbroj. Tamo litar piva košta 15,90 evra.

1/11 Vidi galeriju Oktobarfest Foto: Leonie Asendorpf/DPA, Britta Schultejans/DPA, Felix Hörhager/DPA

Da li će i hrana postati skuplja?

Cene hrane se neće povećavati.

- Održavamo isti nivo kao prošle godine, iako su troškovi obezbeđenja, postavljanja i uklanjanja, kao i našeg osoblja — povećani - rekao je portparol restorana Kristijan Šotenhamel.

Grad Minhen preispituje cene piva

Grad Minhen ne određuje cene pića. Vlasnik Oktoberfesta sopstveno izračunava svoje cene. Grad samo proverava da li su cene razumne iz njegove perspektive. Cene u minhenskim restoranima služe kao tačka poređenja. Tamo litar piva trenutno košta između 7,70 i 13,40 evra.

Oktoberfest počinje 19. septembra tradicionalnim točenjem prvog bureta u šatoru Šotenhamel. Očekuje se oko šest miliona posetilaca na Terezienvize do 4. oktobra.