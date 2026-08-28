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Za manje od tri meseca od pokretanja, Elevate program lojalnosti je premašio broj od 100.000 članova, uz prosečno više od 1.270 novih registracija dnevno, potvrđujući veliko interesovanje putnika za program lojalnosti srpske nacionalne avio-kompanije.

- Od pokretanja Elevate programa cilj nam je bio da lojalnost naših putnika nagradimo na moderan i jednostavan način. Dosadašnji rezultati pokazuju da smo napravili dobar temelj, a u narednom periodu nastavićemo da unapređujemo program i uvodimo nove pogodnosti kako bismo iskustvo putovanja sa Er Srbijom učinili još kvalitetnijim - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Od pokretanja programa do danas, članovi Elevate programa putovali su do 71 destinacije u 35 zemalja. Nakon Beograda, među najtraženijim destinacijama bile su Cirih, Tivat, Pariz i Ljubljana.

Najveći broj članova pripada starosnim grupama od 30 do 49 godina i od 18 do 29 godina, što potvrđuje veliko interesovanje putnika različitih generacija za pogodnosti koje Elevate nudi.

Pored Srbije, iz koje dolazi više od 36.000 članova, najveći broj registrovanih korisnika programa je iz Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Švajcarske.

Od početka programa, 32 člana su automatski napredovala u viši statusni nivo zahvaljujući prikupljenim statusnim poenima ili broju ostvarenih letova, što pokazuje da najaktivniji putnici već ostvaruju dodatne pogodnosti kroz Elevate.

Elevate omogućava članovima da sakupljaju poene kroz putovanja sa Er Srbijom, ostvaruju ekskluzivne pogodnosti i pristupaju premijum uslugama. Program predstavlja važan deo strategije kompanije usmerene na unapređenje odnosa sa putnicima, razvoj personalizovanog korisničkog iskustva i nagrađivanje lojalnosti najvernijih putnika.