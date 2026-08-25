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Deca koja prvi put putuju avionom nacionalne avio-kompanije od sada mogu da dobiju Diplomu o prvom letu Er Srbijom, kao uspomenu na svoju prvu avanturu među oblacima.

Inspirisana posebnim životnim trenucima koji se pamte zauvek, diploma je namenjena mališanima koji po prvi put otkrivaju čari putovanja avionom. Na taj način, Er Srbija želi da prvo iskustvo letenja pretvori u nezaboravnu uspomenu za svoje najmlađe putnike i njihove porodice.

Bojana Knežević
Foto: Er Srbija

- Prvi koraci, prve reči i prvi let događaji su koji zauzimaju posebno mesto u porodičnim sećanjima. Zato smo želeli da obeležimo ovaj važan trenutak i našim najmlađim putnicima pružimo uspomenu koja će ih podsećati na njihovo prvo putovanje avionom - izjavila je Bojana Knežević, viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije.

Diploma o prvom letu dostupna je na letovima Er Srbije, a putnici je mogu zatražiti od kabinskog osoblja.

Biznis Kurir

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