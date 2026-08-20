Slušaj vest

Vlada Srbije donela je uredbu kojom je za dva meseca produžena uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cena derivata nafte, objavljeno je u današnjem Službenom glasniku. Prethodna uredba je važila do 19. avgusta, a nova stupa na snagu danas i važiće 60 dana.

Uredba se primenjuje na evro dizel i evro premijum BMB 95 a kako se navodi na najvišu maloprodajnu cenu derivata nafte nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom uredbom ili drugim posebnim propisima.

Najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje se za evro dizel u iznosu prosečne veleprodajne cene derivata evro dizel na teritoriji Srbije, uvećane za 21 dinar, za evro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, u iznosu od 184 dinara a za evro premojum BMB 95, u iznosu prosečne veleprodajne cene ovog derivata na teritoriji Srbije, uvećane za 21 dinar.

Veleprodajne cene

Prosečne veleprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95 na teritoriji Srbije obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, do prestanka važenja ove uredbe.

Najviše maloprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95 utvrđuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine svakog petka i objavljuje na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova, do prestanka važenja ove uredbe.

Izuzetno, u slučajevima kada je petak državni ili verski praznik koji se u Srbiji praznuje neradno, prosečna veleprodajna cena će se obračunavati, a najviša maloprodajna cena objavljivati prvog prethodnog radnog dana.

Firme koje obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužne su da maloprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95, koje ne smeju da budu više od najviših maloprodajnih cena utvrđenih od Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte evro dizel i evro premijum BMB 95, navodi se u uredbi.

Ističe se da firme koje obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, a koje su do dana stupanja na snagu ove uredbe isporučivale derivate obavezne su da nastave da isporučuju derivate.

Za ratare evro dizel 184 dinara po litru

Naftna industrija Srbije će na svojim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, staviti u promet derivat evro dizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 184 dinara po litru, utakanjem u pogonske rezervoare poljoprivrednih mašina i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, za površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan 24. januar 2026. godine i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, a najviše do 100 hektara.

Ostali privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava mogu, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, staviti u promet derivat evro dizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 184 dinara po litru, utakanjem u pogonske rezervoare poljoprivrednih mašina i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, za površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan 24. januar 2026. godine i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, a najviše do 100 hektara.

Visoke kazne za nepoštovanje uredbe

Za nepoštovanje odredbi iz ove uredbe propisane su novčane kazne, pa će se kaznom od 100.000 do dva miliona dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 2-5. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovodi ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Navedeno je i da će cene derivata nafte na koje se primenjuje ova uredba, koje su obračunate i objavljene 14. avgusta važiti do obračuna i objavljivanja novih cena u skladu sa ovom uredbom.