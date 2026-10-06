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Poznati nemački lanac prodavnica začina i delikatesa "Violas" našao se u ozbiljnim finansijskim problemima. Nad kompanijom "Violas GmbH" zvanično je otvoren stečajni postupak, dok se istovremeno traži investitor koji bi omogućio nastavak poslovanja i finansijsku sanaciju.

Kompanija trenutno posluje kroz 25 prodavnica u 20 nemačkih gradova, među kojima su Hamburg, Keln, Berlin i Esen. Problemi su javno poznati još od avgusta, a stečajni postupak nad imovinom firme zvanično je otvoren 1. oktobra pred nadležnim sudom u Hamburgu.

Prema informacijama koje prenosi "Bild", stečajni postupak bi trebalo da se odnosi samo na centralu kompanije. Primaoci franšize bi i dalje trebalo da dobijaju robu, što znači da bi poslovanje prodavnica za sada trebalo da bude nastavljeno.

Troškovi pritisli poslovanje

Još početkom avgusta sud je imenovao privremenu stečajnu upravu. Direktorka firme Viola Fuks tada je kao glavne probleme navela rast troškova sirovina, energije, logistike i zaposlenih, dok je dodatni udarac poslovanju predstavljala slaba potrošačka klima.

Preduzete mere očigledno nisu bile dovoljne da se finansijska situacija stabilizuje. Poverioci sada svoja potraživanja mogu da prijave stečajnom upravniku najkasnije do 2. novembra. Za stečajnog upravnika imenovan je hamburški advokat dr Gideon Bom, koji bi trebalo da vodi dalji postupak i proceni mogućnosti za nastavak poslovanja.

"Violas" je osnovala Viola Fuks 11. novembra 1997. godine, a reč je o porodičnoj firmi koja ima gotovo tri decenije dugu tradiciju. Porodica već tri generacije proizvodi začine i specijalitete u maloj manufakturi u Hamburgu.

Cilj pronaći investitora

Iako je stečaj otvoren, sudbina firme još nije odlučena. Za 2. decembar zakazana je skupština poverilaca, na kojoj bi stečajni upravnik trebalo da predstavi dosadašnji tok postupka i moguće opcije za budućnost kompanije. Među mogućim scenarijima su nastavak poslovanja, izrada stečajnog plana ili potpuno zatvaranje firme. Cilj je za sada pronaći investitora koji bi omogućio sanaciju i nastavak rada.

Za oko 25 zaposlenih predviđen je nastavak isplate plata iz sredstava same kompanije. To sledi nakon što je istekao tromesečni period tokom kojeg su radnici primali stečajnu naknadu. Prema rečima stečajnog upravnika Boma, trenutno postoji dovoljno likvidnih sredstava za nastavak poslovanja. Time je otvorena mogućnost da prodavnice nastave da rade dok se traži dugoročno rešenje za finansijsku stabilizaciju.

Da li će se pronaći investitor koji bi spasao "Violas" i omogućio nastavak poslovanja, za sada nije poznato. Pregovori sa zainteresovanim ulagačima, prema informacijama prenetim iz Bomove izjave, intenzivno se nastavljaju.