Nemačka, kao jedna od najjačih ekonomija Evrope, suočava se s nizom izazova koji prete stabilnosti zemlje. Od energetske nesigurnosti i rasta cena gasa do problema u industrijskoj proizvodnji i sve veće inflacije, mnogi segmenti društva osećaju posledice ove krize.

Situacija u nemačkom lancu specijalizovanih prodavnica Hammer drastično se pogoršava. Čak 44 od ukupno 87 poslovnica nalazi se pred zatvaranjem, iako je plan bio potpuno drugačiji. Od 1. oktobra 2025. lanac je trebalo da započne novi početak sa konzorcijumom investitora, ali umesto novog uzleta, u toku je velika rasprodaja zbog gašenja prodavnica.

Hammer je specijalizovan za opremanje enterijera i kućni tekstil. Matična kompanija Brüder Schlau GmbH & Co. KG proglasila je stečaj još u junu 2025, a novi udarac usledio je krajem januara 2026. kada je i novoosnovana kompanija podnela zahtev za stečaj sudu u Bilefeldu. Glavni razlog je nedostatak investitora zainteresovanih za nastavak sadašnjeg poslovnog koncepta.

U aprilu se otvara stečajni postupak

"Za otprilike polovinu filijala trenutno nema zainteresovanih koji bi želeli da nastave sa ovim modelom specijalizovanih prodavnica“, izjavio je portparol privremenog stečajnog upravnika Stefana Mejera, prenosi Fenix Magazin.

U tim poslovnicama već je pokrenuta totalna rasprodaja. Sudbina oko 1.100 zaposlenih je neizvesna, iako su njihove plate obezbeđene putem Savezne agencije za rad do kraja marta 2026. godine.

Uprkos tome što je kontaktirano više od 300 potencijalnih investitora, odziv je bio veoma slab. Razlozi su jasni: drugi stečaj u samo nekoliko meseci i generalno teška situacija u klasičnoj maloprodaji. Trenutno je ostalo šest zainteresovanih strana. Dve strane žele da nastave poslovanje sa znatno manjim brojem Hammer prodavnica. Četiri strane su poznata imena iz prehrambenog i neprehrambenog sektora koja na tim lokacijama žele da otvore sopstvene prodavnice sa potpuno drugačijim konceptom.

Odluka o sudbini kompanije trebalo bi da bude doneta u naredne dve nedelje, a cilj je da se sačuva što veći broj radnih mesta do aprila 2026, kada se zvanično otvara stečajni postupak. Istorija lanca Hammer počela je 1976. godine, a prodavnice su najzastupljenije u severnoj, istočnoj i centralnoj Nemačkoj, uključujući savezne pokrajine poput Donje Saske (Niedersachsen), Severne Rajne-Vestfalije (NRW), Saske i Tiringije.