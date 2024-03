NA ULICI OSTAJE 400 RADNIKA! Posle 40 godina rada zatvara se poznati trgovački lanac, do kraja 2024. katanac čeka sve prodavnice!

Nakon 38 godina, nemački trgovački lanac elektronikom Gravis, najpoznatiji kao Eplov partner, zatvara svoja vrata. Bez posla ostaje oko 400 radnika.

- Nakon gotovo četiri decenije poslovanja kompanija za prodaju računara, Gravis, iz Berlina je pred stečajem. Trgovac elektronikom zatvoriće sve svoje prodavnice u Nemačkoj - potvrdio je portparol firme.

Nije poznato kada će se zatvoriti 37 poslovnica i online shop, ali sigurno je da će to biti do kraja godine. Kako je rekao potparol Gravisa, sve prodavnice u Nemačkoj zatvoriće se do 31. decembra.

foto: Shutterstock

Gravis poslednjih godina nije mogao da prati brzi razvoj online trgovine i promenjive potrebe potrošača. Firmu je pre nekoliko godina preuzela Freenetova podružnica Mobilcom-Debitel, ali ni to nije pomoglo Gravisu u poslovanju.

Naprotiv, rezultat je pad prodaje u poslovnicama i sve niže marže, posebno u poslovanju s Eplovim proizvodima.

ULOŽENA VELIKA SREDSTVA U MARKETING U konačnom pokušaju da vrati uspeh poslovanju, Gravis je nedavno uložio velika sredstva u marketing i preuređenje identiteta svoje marke. Novi logotip i modernizovana online prisutnost trebalo je da privuku kupce i podstaknu bezgotovinsku prodaju. Uprkos tim naporima i raspravama o mogućim partnerstvima za spas poslovnog modela, uspeh se na kraju nije materijalizovao.

Gravis nije prva firma koja nije uspela da izdrži sve veći pritisak online maloprodaje. Pandemija i ubrzani trend kupovine putem interneta samo su pogoršali probleme s kojima su se već borili fizički trgovci.

foto: Shutterstock

Čak ni saradnja s Eplom kao službenim pružaocem premium usluga očigledno nije mogla da spasi Gravis od zatvaranja prodavnica.

(Kurir.rs/Fenix magazin)