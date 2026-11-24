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Najveći proizvođač sadnica ruža na jugu Srbije, Dejan Jovanović iz sela Donji Vrtogoš kod Vranja, dugo je želeo da na svom imanju organizuje i ozbiljnu proizvodnju rezanog cveća. Da bi otpočeo sa realizacijom ovog projekta morao je da iskopa novu bušotinu za vodu kako bi mogao da podmiri sve planirane površine. I u tome je uspeo.

Kako priča za Agroklub, ovu investiciju sproveo je u delo uz pomoć lokalne samouprave koja za te svrhe izdvaja određena sredstva.

- Za povraćaj uloženih sredstava u visini od šezdeset odsto bez PDV-a uredno sam podneo zahtev sa svom neophodnom dokumentacijom koji je vrlo brzo odobren, kaže sagovornik, ističući da je bušotina duboka 30 metara i sadrži kapacitet vode kojom će zasađene biljke moći da snabdeva u svakoj fazi.

Foto: New Africa/Shutterstock

Izvozi 70 odsto proizvodnje

To je za proizvodnju kojom se bavi veoma bitno jer ako se u tom procesu jedna operacija ne odradi kako treba, to se automatski negativno odražava na kvalitet krajnjeg proizvoda. Nastupajući period iskoristiće i za kompletiranje automatike na bušotini koja će omogućiti biljkama da po potrebi, putem senzora, dobijaju vodu i hranu. Ako sve bude išlo kako je planirao pokrenuće i zimsku proizvodnju ruža u plasteniku koji će grejati.

Početkom novembra meseca krenuo je sa vađenjem sadnica ruža i njihovim trapljenjem. Sredinom ovog meseca okončaće i ovogodišnju berbu rezanog cveća. Sa prodajom sadnica koje se pakuju na njegovom gazdinstvu počeće pred doček Nove godine. Međutim, glavna prodajna sezona krenuće sredinom januara. Jedan deo sadnica i rezanog cveća završiće na srpskom tržištu, dok će 70 odsto proizvedenih sadnica plasirati na inostranom. Nada se da će od ove godine početi svoje proizvode da plasira i u Crnu Goru.

Tripsi najveći problem

Iako je ova godina bila sušna, kaže da je veoma zadovoljan kako su njegove sadnice uspele. Motori su non stop radili kako bi sve one imale dovoljno vode. Zbog toga nije zabeležio gubitke u zasadima, ali su mu zato znatno uvećani troškovi za gorivo. Prijem kalema je bio dobar. U poslednje dve godine beleži više od 90 odsto prijema, a uz dobru zaštitu i prehranu i podloga bude spremna na vreme.

- Kada je sušna godina imamo manje bolesti u zasadu. Insekte tu i tamo. Najviše problema sa tripsom imamo u proizvodnji rezanog cveta koji zahteva zaštitu na svaka tri do četiri dana, ističe Dejan i naglašava da je vrlo bitno da se on na vreme otkrije jer će u suprotnom biti prekasno i tada će naneti veliku štetu na cvetovima i umanjiti njihov kvalitet.

Što se tiče sadnica, trips može da remeti razvoj, ali ne u toj meri da može da umanji njihov kvalitet. Kada je suvo leto naš sagovornik ima manje problema i sa crnom pegavošću.

Stalno razvija nove sorte

Jovanović je proizvodnju zasnovao na stotinak sorti ruža. Svake godine ubaci neke nove kako bi proširio postojeći asortiman. Ovaj eksperiment obično radi sa 100 do 200 sadnica. Ako se na kraju proizvodnje neka od njih ukaže boljom od onih koje već proizvodi nastavlja sa njima da radi, a stare povlači iz proizvodnje. Prošle godine je ubacio dvadesetak novih baštenskih sorti ruža. Ove godine ih je samo umnožio, a sledeće će imati pun obim kada počne sa kalemljenjem.

- Neke od ovih ruža spadaju u grupu polijanti koje cvetaju u buketastim cvastima, imaju gušće cvetove koji su srednje krupni ili krupni i duže traju na biljci. Imam i dve varijante ruže koje pripadaju mnogocvetnicama i jednu čajevku.

Foto: RINA

O daljem širenju proizvodnje sadnica ne razmišlja mnogo, jer je stigao do obima koji može da proizvede sa postojećom radnom snagom. Da ima standardne radnike mogao bi sa postojećih 130.000 sadnica da poveća proizvodnju na 230.000, kao što je imao jedne sezone. Tada je u zasadu radio u proseku od 14 do 15 sati dnevno, što je iziskivalo veliku fizičku snagu. Zbog toga je bio prinuđen da smanji broj sadnica kako ne bi došlo do pada kvaliteta proizvoda.

- Njihova prodajna cena je niska s obzirom na rizik i nivo obaveza koje imamo u ovoj proizvodnji. Nadam se da će se to promeniti, jer se smanjuje broj proizvođača. Tada će konkurencija biti manja, a kvalitet proizvoda bolji i onda će cena ići gore, navodi on.

Za razliku od sadnica ruža, proizvodnja rezanog cveta je manje zavisna od radne snage i namerava da je i dalje širi. Kako kaže, i obrt sa ovom proizvodnjom je znatno brži. Zbog toga želi da ulaže u nju. Ovo se pogotovo odnosi na instaliranje grejanja u plasteniku gde mora da svede uticaj klime na minimum kako bi u njemu tokom cele godine mogao da proizvodi rezane cvetove ruža.