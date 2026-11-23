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Korisnike Yahoo Maila i drugih Yahooovih usluga u Evropskoj uniji od 18. marta 2027. godine očekuje važna promena. Kompanija uvodi novi model prema kojem će korisnici morati da odluče da li žele da nastave da koriste usluge uz personalizovane oglase, da plaćaju pretplatu kako bi izbegli takvu vrstu oglašavanja ili da potpuno prestanu da koriste obuhvaćene usluge. Promena se ne odnosi samo na elektronsku poštu, već i na Yahoo News, Yahoo Sport, Yahoo Finance, početnu stranicu i druge usluge namenjene širokom krugu korisnika.

Ova odluka mogla bi posebno da iznenadi one koji godinama koriste Yahoo Mail kao besplatnu uslugu za elektronsku poštu. Iako će besplatno korišćenje i dalje biti moguće, ono će biti uslovljeno pristankom na personalizovano oglašavanje. Korisnici koji ne žele takve oglase moći će da izaberu plaćenu opciju, ali to ne znači da će Yahoo potpuno ukloniti sve reklame.

Yahoo objašnjava da menja način finansiranja većine svojih usluga namenjenih građanima. Oglašavanje je do sada omogućavalo da mnoge od njih budu dostupne bez naknade, a novi model trebalo bi da korisnicima pruži veći izbor kada je reč o korišćenju njihovih podataka za prikazivanje oglasa.

Plaćanje pretplate neće potpuno ukloniti reklame

Korisnici će moći da nastave da koriste Yahoo bez dodatnog plaćanja, ali uz personalizovane oglase koji se biraju na osnovu podataka kao što su informacije sa korisničkog naloga, približna lokacija i interesovanja. Druga mogućnost biće plaćanje pretplate kojom se isključuje personalizovano oglašavanje, dok je treća prestanak korišćenja obuhvaćenih Yahooovih usluga.

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Važno je naglasiti da se promena ne odnosi samo na Yahoo Mail. Obuhvaćene su i druge usluge, među kojima su Yahoo News, Yahoo Sport, Yahoo Finance i Yahooova početna stranica, kao i ostali proizvodi kompanije namenjeni širokom krugu korisnika. Ako Yahoo u budućnosti uvede nove usluge na koje će se primenjivati isti model, korisnici će o tome biti posebno obavešteni.

Onima koji ne žele personalizovane oglase Yahoo će ponuditi pretplatu koja omogućava korišćenje obuhvaćenih usluga bez takvog načina oglašavanja. Međutim, kompanija izričito upozorava da plaćanje ne znači da će korisnici dobiti potpuno iskustvo bez reklama.

Čak i nakon aktiviranja pretplate, korisnici mogu da vide sponzorisani sadržaj, partnerske veze, druge oglase koji nisu prilagođeni njihovim interesovanjima i komercijalne poruke. Moguće je i da će u Yahoo Mail i dalje stizati direktne marketinške poruke kompanije Yahoo ili drugih pošiljalaca. Drugim rečima, Yahoo ukida personalizaciju oglasa, ali ne obećava da će ukloniti svaki promotivni sadržaj.

Koliko će koštati pretplata?

Pretplata će se automatski obnavljati svakog meseca, a korisnici će moći da je otkažu u podešavanjima naloga, u odeljku za pretplate. Za korisnike u Evropskom ekonomskom prostoru, uključujući Evropsku uniju, važi i zakonsko pravo da odustanu od pretplate u roku od 14 dana od prve kupovine.

Yahoo navodi i da će korisnike najmanje 30 dana unapred obavestiti o promenama cene pretplate.

Jedno od najvažnijih pitanja za korisnike jeste koliko će koštati nova opcija. Yahoo u zvaničnim uslovima ne navodi jedinstvenu, unapred zagarantovanu cenu pretplate bez personalizovanih oglasa. Umesto toga, korisnike upućuje na odeljak „Subscriptions” u okviru njihovog Yahoo naloga, gde će moći da pronađu informacije o ceni.

Holandski tehnološki portal Tweakers objavio je da bi nova pretplata trebalo da košta 2,49 evra mesečno. Portal se pozvao na imejl koji je Yahoo poslao korisnicima i na informacije sa ažurirane stranice za podršku. Ipak, pošto Yahoo u zvaničnim uslovima ne potvrđuje taj iznos kao jedinstvenu cenu za sve korisnike u Evropskoj uniji, ovu informaciju treba posmatrati kao podatak koji je objavio pomenuti medij, a ne kao konačno potvrđenu cenu za sve.

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Pritom, novu pretplatu ne treba mešati sa postojećim paketom Yahoo Mail Plus, čija cena i uslovi mogu da se razlikuju.

Korisnicima koji ne žele da prihvate personalizovano oglašavanje, ali ne žele ni da plaćaju pretplatu, Yahoo nudi treću mogućnost – prelazak kod drugog pružaoca usluge elektronske pošte.

Za tu namenu pripremio je besplatan alat Migration Assistant, koji bi trebalo da olakša prenos sadržaja iz Yahoo Maila. Pomoću njega korisnici mogu da prenesu poruke, zajedno sa postojećom strukturom fascikli, kontakte i kalendar. Alat se povezuje sa novim pružaocem usluge, ukoliko on podržava takvu mogućnost, a korisnik može da odabere koje podatke želi da prenese.

Prelazak nije obavezan, a oni koji se odluče za drugog pružaoca usluge mogu da prenesu sadržaj i na drugi način.

Šta ako korisnik do roka ne odabere nijednu mogućnost?

Postoji jedna važna pojedinost: Yahoo ne može da prenese postojeću imejl adresu kod drugog pružaoca usluge. To znači da će korisnik nakon prelaska dobiti novu adresu, na primer na Gmailu ili Outlooku, dok će mu stara Yahoo adresa još neko vreme služiti za prijem poruka.

Yahoo navodi da će sve usluge nastaviti da funkcionišu kao i do sada sve do isteka roka. Kompanija planira da unapred podseća korisnike da moraju da donesu odluku, a oni koji to ne učine do 18. marta 2027. godine neće automatski izgubiti poruke niti će im nalog istog trenutka biti ugašen.

Međutim, nakon isteka roka, pri sledećem pokušaju korišćenja neke od obuhvaćenih usluga, korisnik će morati da izabere jednu od ponuđenih mogućnosti pre nego što nastavi da je koristi. Drugim rečima, neće moći neograničeno da nastavi da koristi Yahooove usluge bez donošenja odluke.

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Yahoo naglašava da postojeće poruke neće biti automatski izbrisane samo zato što korisnik nije izabrao neku od ponuđenih opcija do navedenog datuma. Korisnički nalog i poštansko sanduče dve su odvojene stvari, dok je brisanje celog naloga zasebna odluka.

Najava Yahooa ponovo otvara pitanje načina na koji veliki pružaoci usluga elektronske pošte finansiraju besplatne naloge i koriste podatke korisnika. Gmail i Microsoft Outlook takođe imaju različite modele oglašavanja, ali njihova pravila nisu ista kao novi Yahooov model.

Google navodi da sadržaj ličnih poruka na Gmailu ne koristi za izbor oglasa. Oglasi na Googleovim uslugama mogu da se zasnivaju na drugim podacima i aktivnostima korisnika, a podešavanja personalizacije mogu da se promene ili isključe. To, međutim, ne znači da će svi oglasi nestati.

Šta je sa drugim pružaocima usluga?

Slična situacija je i sa besplatnom verzijom Microsoft Outlooka, u kojoj se takođe mogu prikazivati oglasi. Microsoft korisnicima nudi podešavanja za upravljanje personalizacijom oglašavanja, a navodi da privatne imejl poruke koje korisnici razmenjuju sa prijateljima i porodicom ne koristi za prikazivanje oglasa. Za određene komercijalne poruke i podatke mogu da važe drugačija pravila, u zavisnosti od okolnosti i pristanka korisnika.