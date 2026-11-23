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Još jedna deonica Dunavskog koridora, od kružnog toka kod mosta preko reke Mlave do mesta Bratinac kod Požarevca u dužini od 2,56 kilometara, biće sutra otvorena za saobraćaj, najavilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Koridori Srbije otvoriće novu deonicu brze saobraćajnice u 10 sati.

Puštanjem u saobraćaj ove poddeonice biće uspostavljena funkcionalna celina brze saobraćajnice u kontinuitetu, u dužini od 64 kilometra, od petlje Požarevac na auto-putu E75 sve do Golupca, a preostala četiri kilometra biće puštena u saobraćaj tokom naredne godine, po završetku radova koji zahtevaju povoljnije vremenske uslove, objavilo je ministarstvo.

Dunavski koridor predstavlja, kako je navedeno, jedan od značajnih infrastrukturnih projekata za unapređenje saobraćajne povezanosti istočne Srbije sa Beogradom i ostalim delovima zemlje.

Izgradnjom ove brze saobraćajnice Požarevac, Veliko Gradište i Golubac dobijaju bržu i kvalitetniju vezu sa prestonicom, čime će vreme putovanja od Beograda do Golupca biti skraćeno na oko sat i 20 minuta, navode iz ministarstva.

Napominju da se značaj Dunavskog koridora ogleda ne samo u unapređenju saobraćajne infrastrukture već i u stvaranju uslova za snažniji privredni razvoj tog dela Srbije.

- Efekti izgradnje koridora prevazići će neposredno područje njegove trase, jer će bolja dostupnost i povezanost stvoriti nove razvojne mogućnosti i za druge delove centralne i istočne Srbije - kažu u ministarstvu.

Dodaju da će završetak Dunavskog koridora predstavljati važan podsticaj daljem razvoju istočne Srbije, doprinoseći njenoj boljoj povezanosti, većoj ekonomskoj integraciji i stvaranju povoljnijih uslova za život i rad građana.