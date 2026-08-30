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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u 10 časova svečanom puštanju u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Otvaranje ove nove deonice omogućiće vozačima korišćenje još jednog značajnog dela saobraćajnice.

Ova brza saobraćajnica predstavlja projekat od vitalne važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti infrastrukture, jer strateški spaja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom i Koridorom 10.

Savremeni put, projektovan za brzinu od 100 kilometara na čas, ne donosi samo bržu, bezbedniju i udobniju vožnju, već suštinski menja životni standard, unapređuje ekonomiju i stvara konkretne uslove za masovniji povratak dijaspore u istočnu Srbiju.

1/9 Vidi galeriju Izgradnja Dunavskog koridora Foto: RINA

Dinamika radova i kompletiranje trase

Ukupna dužina brze saobraćajnice od skretanja sa auto-puta E-75 (petlja "Požarevac") do Golupca iznosi 67,94 kilometra.

Značajan deo trase već je u funkciji, s obzirom na to da je u februaru 2025. godine zvanično pušteno u saobraćaj ukupno 31,85 kilometara. To je obuhvatilo 21 kilometar na prvoj deonici, od mosta preko reke Jezave do kraja obilaznice oko Požarevca, kao i 10,85 kilometara na trećoj deonici, od početka obilaznice oko Velikog Gradišta do mesta Ponikve.

Impresivna infrastruktura i najviši bezbednosni standardi

Trasa Dunavskog koridora je podeljena na tri poddeonice, pri čemu se deo puteva rekonstruiše i širi, dok se veliki deo gradi potpuno ispočetka.

1/4 Vidi galeriju Dunavski koridor iz vazduha Foto: Instagram Printscreen

Kako bi se savladali složeni terenski uslovi, projektovana je izuzetno bogata infrastruktura, koja obuhvata između 52 i 62 objekta u vidu mostova i nadvožnjaka, pet do šest petlji, kao i 16 površinskih kružnih raskrsnica.

Jedan od najzahtevnijih poduhvata na trasi je objekat kolokvijalno nazvan "Preko Jaruge", koji je smešten na 65. kilometru. Ovaj deo se sastoji od dva paralelna mosta ukupne dužine 138 metara. Zbog specifične konfiguracije terena, stubovi ovog mosta su promenljive visine u rasponu od 11 do 21 metra, a fundirani su na šipovima dužine 18 metara.

Poseban akcenat u celokupnom projektu stavljen je na zaštitnu opremu saobraćajnice koja garantuje maksimalnu bezbednost i visoke ekološke standarde. Ugrađeno je 121,3 kilometra zaštitne ograde za puteve, 58,5 kilometara žičane ograde, 1,5 kilometara pešačke ograde, dok je za zaštitu od buke postavljeno 9.650 kvadratnih metara aluminijumskih panela.

1/5 Vidi galeriju Dunavski koridor se ubrzano gradi Foto: DIMITRIJE GOLL/PREDSEDNISTVO SRBIJE, Youtube

Do Beograda za sat i 15 minuta

Završetak Dunavskog koridora drastično će smanjiti vreme putovanja i približiti istok Srbije prestonici. Prema procenama državnog vrha, od Beograda do Golupca stizaće se za oko sat i 15 do sat i 20 minuta, dok će put do Velikog Gradišta trajati manje od sat vremena.

Za vozače to znači brže putovanje. Za privredu, bolju povezanost. Za turizam, lakši pristup Dunavu i destinacijama ovog kraja. A za istočnu Srbiju, infrastrukturnu promenu čiji bi efekti trebalo da se osećaju i godinama nakon završetka radova.