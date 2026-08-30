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Berba šljiva u čačanskom kraju i zapadnoj Srbiji u punom je jeku, a rod je ove godine, prema poslednjim izveštajima, rekordan.

Ipak, suša poslednjih dana ostavlja trag na ovogodišnji rod i utiče na zrenje plodova.

- Šljiva je izuzetno dobro rodila posle nekoliko loših godina zbog poznih prolećnih mrazeva. Ove godine imamo izuzetno visok rod i izuzetno visok kvalitet plodova. U većini zasada situacija je jako dobra, samo u onim zasadima koji su podignuti na nešto lošijem zemljištu suša je uzela svoj danak - rekao je za RINU dr Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.

Kada je reč o suši, pitanje je da li ona utiče na zrenje ove voćke, odnosno da li ga usporava.

- Ova godina je jedna od prosečnih, uobičajena godina kada govorimo o vremenu zrenja. Međutim, suša u poslednje dve nedelje uticala je na nešto sporije sazrevanje plodova, tako da berba sada malo kasni, upravo sada traje berba Stenlija i čačanske rodne. Iako smo očekivali da će berba, upravo zbog visokih temperatura, nešto poraniti, ona ipak kasni - pojasnio je dr Jevremović.

1/6 Vidi galeriju Šljiva dobro rodila Foto: RINA

Ako je zemljište slabijeg kvaliteta, a prisutna je i suša, voćari mogu primeniti dodatne mere da očuvaju kvalitet ploda, osim navodnjavanja.

- Sada ne mogu mnogo da urade, voda je glavna stvar koju treba obezbediti šljivama. Druga stvar je da se višak roda skine sa stabala, mada je za to sada možda već kasno, tako da je to trenutno jedino što se može uraditi. Nakon toga slede druge operacije kako bi se šljiva što bolje pripremila za narednu sezonu. Sadnja šljive sledi krajem oktobra, početkom novembra, to je uobičajeno vreme za sadnju u našim krajevima, a trajaće sve do narednog proleća - zaključuje dr Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.

I pored izazova koje je doneo sušni period, ovogodišnja berba potvrđuje da šljiva ostaje simbol plodnosti čačanskog kraja i temelj na kojem počiva ugled srpskog voćarstva.