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Pitanje svih pitanja je, međutim, da li se zaista isplati da date novac već u avgustu ili septembru ili je pametnije sačekati i loviti popust kasnije.

First minute nije samo marketinški trik

Za zimovanje važi prilično jednostavna računica: što ranije rezervišete, veća je šansa da uhvatite nižu cenu i, još važnije, dobar smeštaj.Aktuelne ponude za sezonu 2026/27 već postoje, a pojedine turističke agencije navode da first minute cene mogu biti oko 10 do 20 odsto niže od cena koje se mogu očekivati kasnije u sezoni.

To ipak ne znači da će baš svaki hotel ili apartman biti 20 odsto jeftiniji. Popust zavisi od objekta, termina, usluge i uslova rezervacije, pa je mnogo pametnije da gledate konačnu cenu aranžmana nego samo procenat istaknut na reklami.

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Avgust i septembar za one koji znaju šta hoće

Ako već sada znate da želite da idete na Kopaonik, Jahorinu ili neku drugu popularnu destinaciju i imate tačno određen termin, onda avgust i septembar imaju smisla. Posebno ako putujete sa decom i ciljate školski raspust, Novu godinu ili drugi udarni termin, jer tada izbor smeštaja uz stazu ili u centru brzo postaje ograničen.

Za Kopaonik se već sada nude aranžmani za sezonu 2026/27, sa cenama koje počinju od oko 300 evra, dok se kod luksuznijih hotela cene naravno penju višestruko.

Najskuplje nije uvek ono što mislite

Kod zimovanja nije presudno samo koliko košta noćenje. Kada se saberu smeštaj, prevoz, hrana, ski-pas, iznajmljivanje opreme i eventualna škola skijanja, početna cena aranžmana može da izgleda prilično varljivo.

Na primer, Kopaonik je i dalje među najskupljim domaćim opcijama, a još prethodne sezone šestodnevni ski-pas za odrasle u glavnom delu sezone koštao je 26.200 dinara, odnosno 27.100 dinara u špicu. Zato porodica koja rezerviše hotel po dobroj ceni, ali putuje u najskupljoj nedelji i plaća punu cenu ski-pasa, ne mora nužno da napravi najbolju računicu.

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Decembar može da donese drugačiju računicu

Ako vam termin nije uklesan u kamen, čekanje može da se isplati. Posebno su zanimljivi periodi van praznika i školskih raspusta, kada su cene smeštaja i ski-pasa niže.

Kod Kopaonika se, prema cenovnoj strukturi Skijališta Srbije, najskupljim periodima smatraju 25. decembar–7. januar i 11–17. februar,dok su početak i kraj sezone znatno povoljniji, što znači da ponekad nije poenta samo kada rezervišete, već i kada putujete.

Koliko zapravo možete da uštedite?

Ako je aranžman, recimo, 2.000 evra, razlika od 10 odsto znači 200 evra uštede, a 20 odsto čak 400 evra.Kod porodičnog zimovanja od nekoliko hiljada evra razlika može da bude još ozbiljnija.

Ali postoji jedna važna caka: ako čekanjem izgubite apartman koji vam odgovara ili završite u skupljem smeštaju dalje od staze, sva ušteda pada u vodu. Zato je first minute posebno zanimljiv ljudima koji imaju striktne zahteve – četiri osobe, određeni broj noćenja, blizina staze, parking, bazen ili apartman sa kuhinjom.

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Najbolji trenutak zavisi od vašeg budžeta

Ako imate ograničen budžet, ali vam je svejedno gde ćete odsedati, nije nužno da jurite rezervaciju već u avgustu. Možete pratiti ponude tokom septembra i oktobra i porediti cene, posebno ako niste vezani za najtraženije termine.

Sa druge strane, ako želite baš određeni hotel ili apartman, rani booking je sigurnija varijanta. Aktuelna ponuda jednog od poznatih hotela na Kopaoniku, recimo, već predviđa različite cene po periodima sezone i posebne akcije, što lepo pokazuje koliko termin može da promeni konačnu računicu.

Praznici su posebna priča

Nova godina i školski raspusti gotovo uvek stvaraju dodatni pritisak na cene. Tada nije pametno računati da će se u poslednjem trenutku pojaviti čudesno jeftin smeštaj baš na mestu koje želite.

Kod luksuznih hotela razlika je posebno vidljiva. Jedan poznati hotel na Kopaoniku, na primer, trenutno oglašava za sezonu 2026/27 cene od 175 evra po noći za boravak tokom radne nedelje, odnosno od 245 evra vikendom, uz napomenu da ponuda zavisi od raspoloživosti i da mogu postojati datumi bez ove cene.

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Gledajte celu računicu, ne samo cenu sobe

Najveća greška jeste da se zimovanje posmatra kao „sedam noći puta cena apartmana“. Ako putujete automobilom, tu su gorivo i eventualne putarine, zatim hrana, ski-pas, oprema, parking i sve ono što se potroši na planini.

Zato je iz biznis ugla najpametnije napraviti ukupan budžet po porodici, pa tek onda odlučiti da li je 10 ili 15 odsto popusta zaista dobra ponuda. Kurir Biznis je i ranije pokazivao koliko se konačna cena zimovanja razlikuje kada se uz smeštaj uračunaju ski-pas i prateći troškovi.

Avgust ili septembar – naš savet

Ako već znate destinaciju, termin i tip smeštaja koji želite, naš savet vama je da rezervaciju ozbiljno razmatrate već sada, odnosno tokom avgusta ili septembra. Tada je najveća šansa da spojite first minute cenu sa dobrim izborom, posebno za Kopaonik i udarne termine.