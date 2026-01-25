Slušaj vest

Od početka godine Bugarska je kao jedinu valutu uvela euro, a nacionalni lev je otišao u zaborav. Zbunjeni su građani, ali i neprijatno iznenađeni Srbi koji obožavaju bugarska skijališta poput Banskog i Pamporova. Povoljne cene bile su jedan od ključnih faktora prilikom izbora ski-centra, ali uvođenjem eura one su u bugarskim skijalištima znato skočle.

Uvođenje evra izazvalo poskupljenja

- Stiče se utisak da je ono što je koštalo deset leva sada manje više deset evra, iako znamo da su dva leva bila jedan evro. Ostali smo u šoku kada nam je konobar za dva piva doneo račun od 18 evra, dok smo prošle godine to plaćali maksimalno 12“, kaže Ivan Raković iz Kruševca, koji već dugi niz godina dolazi u Bansko upravo zbog, kako navodi, povoljnih cena.

On dodaje da dodatnu zabrinutost izaziva i način naplate u pojedinim lokalima.

- U nekim kafićima ne ostavljaju mogućnost da se plati karticom i dobije fiskalni račun, što unosi dodatnu sumnju, mada verujemo da sistem prelaska na novu valutu još nije u potpunosti zaživeo“, navodi on.

Osim ugostiteljskih usluga, porasle su i cene ski pasova i hotelskog smeštaja, koji je, prema procenama turista, poskupeo za oko 10 odsto u odnosu na prošlu sezonu.

- Moram priznati da su uslovi za skijanje dobri, naročito kada se poklopi i vreme, ali cena dnevnog ski pasa za odrasle iznosi 59 evra, dok je za decu do 12 godina 30 evra. Za jednu četvoročlanu porodicu to je ozbiljan udarac na kućni budžet kada se sve sabere“, ističe Raković.

Dobra infrastuktura ranije bila presudna

Ono što Raković posebno naglašava jeste da se dugi niz godina odlučivao za putovanje u Bansko upravo zbog dobre putne infrastrukture.

- Od trenutka uključenja na auto put pa sve do samog skijališta imate svega pola sata dobre i široke magistrale. Krenete putem ka Grčkoj, isključite se kod mesta Simitli i veoma brzo ste na skijalištu, tako da vam od Beograda treba svega pet sati vožnje“, objašnjava on.

Ipak, kako dodaje, dodatni problem koji može da pogorša celokupno putovanje jesu zadržavanja na granici.

- Iako nije bilo gužve, ispred nas su bila svega tri automobila, čekali smo poduže dok su se svi islikali zbog novog sistema evidentiranja pri ulasku u EU. Prolazak kroz granicu sada ume da potraje znatno duže nego što se očekuje“, zaključuje Raković.

Iako Bugarska i dalje važi za popularnu zimsku destinaciju zbog uređenih staza i dobre infrastrukture, brojni turisti smatraju da bi nagli rast cena, nakon uvođenja evra, mogao da utiče na odluku da u budućnosti potraže povoljnije alternative za zimovanje.