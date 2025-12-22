Slušaj vest

Ipak, sve veće cene zimovanja iz godine u godinu mnogima otežavaju da sebi priušte odlazak na domaća skijališta. Zbog toga sve više ljudi traži povoljnije opcije, pa se deo domaćih turista odlučio da promeni destinaciju i sreću potraži van granica Srbije.

Planinski centri poput Kopaonika i Zlatibora tradicionalno su prvi izbor za zimski odmor, ali poslednjih godina upravo su cene ono što mnogima kvari utisak. Kao jedna od najčešće pominjanih alternativa, Bugarska se sve više nameće kao idealno rešenje, a skijalište Bansko postalo je pravi hit među srpskim turistima.

- Ponovo smo odabrali planinu koja je udaljena svega pet sati vožnje od Beograda – skijalište Bansko. To je fenomenalna planina, sa uslovima čak i za profesionalne skijaše. Staze, smeštaj i usluga su odlični, a cene pristupačne za svačiji džep - izjavila je Milkica Ilić iz Beograda

Foto: RINA

Pristupačne cene

Milkica Ilić je prošle godine boravila u Banskom sa porodicom i, kako ističe, iskustva su isključivo pozitivna. Posebno naglašava ogromnu razliku u cenama u poređenju sa domaćim planinskim centrima.

- Kada uporedim cene na Zlatiboru i Kopaoniku, u Banskom su one znatno niže, a kvalitet ponude bolji. Na samoj stazi četiri kafe smo platili manje od 10 evra, dok je obrok za nas četvoro koštao svega 30 evra. U hotelu smo, na primer, platili 30 evra za dva hamburgera, dva kroasana i dve ceđene pomorandže - navodi Ilić.

Osim hrane i pića, poseban utisak na nju ostavile su i hotelske usluge.

- O svakom gostu brinu kao da je jedini. Na vama je samo da dođete, a sve ostalo je njihova briga. Cene smeštaja kreću se već od 20 evra po noćenju po osobi, pa do luksuznih apartmana. Gotovo svaki hotel sa tri zvezdice ima bazen, spa i wellness centar, prostor za odlaganje skija i organizovan prevoz do gondole - ističe ona.

Idealno i za početnike

Bansko, prema njenim rečima, nije rezervisano samo za iskusne skijaše.