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Država Srbija uskoro isplaćuje novu novčanu podršku građanima u iznosu od 6.000 dinara. Zvanično je potvrđeno da proces prijavljivanja startuje u septembru. Kako ne biste propustili rokove i kako biste bili potpuno sigurni u to da li uopšte morate da podnosite prijavu, pripremili smo kompletan i tačan vodič sa svim neophodnim informacijama.

Najvažniji datumi: Kada počinje prijava i isplata?

Ako planirate da aplicirate za ovu pomoć, obavezno zabeležite sledeće datume:

Elektronsko prijavljivanje startuje zvanično u ponedeljak, 7. septembra.

Novac će građanima biti uplaćen na račune u periodu od 22. do 25. septembra.

Glavni isplatilac ovih sredstava biće Banka Poštanska štedionica.

Ko ispunjava uslove za dobijanje 6.000 dinara?

Ova finansijska pomoć namenjena je građanima koji ispunjavaju četiri osnovna zakonska kriterijuma.

Imaju navršenih 18 godina (punoletna su lica).

Poseduju državljanstvo Republike Srbije.

Imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije.

Imaju važeću ličnu kartu.

Pre nego što prijava počne, obavezno proverite rok važenja vaše lične karte, jer je aktuelan dokument neophodan za uspešnu obradu podataka.

Automatska isplata: Ko ne mora da se prijavljuje?

Velika dilema među građanima jeste da li baš svi moraju da prolaze kroz proces prijave. Odgovor je ne. Za ogroman broj ljudi proces će biti potpuno automatski. U ovu grupu spadaju penzioneri, (novac im leže direktno na njihove račune po automatizmu), korisnici novčane socijalne pomoći, kao i građani prijavljeni u Akcionarskom fondu. Ministar finansija Siniša Mali pojasnio je da lica koja se već nalaze u evidenciji Akcionarskog fonda svoja prava na ovu pomoć ostvaruju automatski i oslobođena su procesa prijavljivanja.

Ko je u obavezi da podnese prijavu?

Svi oni punoletni građani koji ispunjavaju opšte uslove, imaju državljanstvo, prebivalište i važeću ličnu kartu, a nisu u sistemu Akcionarskog fonda, niti su penzioneri ili primaoci socijalne pomoći, moraće sami da podnesu prijavu ukoliko žele sredstva.

Procedura prijave korak po korak

Od 7. septembra, proces prijave biće brz, jednostavan i obavljaće se isključivo elektronskim putem. Evo kako to izgleda u praksi:

Korak 1 - Zvanični portal: U svom internet pregledaču otvorite zvaničnu stranicu Uprave za trezor na adresi: idp.trezor.gov.rs.

Korak 2 - Unos podataka: Na sajtu ćete pratiti jasna uputstva i uneti svoje podatke u elektronski formular. Tačan vizuelni izgled formulara i obavezna polja biće javno prikazani onog trenutka kada portal za prijave bude otključan.

Korak 3 - Odabir banke: Tokom procedure, od vas će se najverovatnije tražiti da sa liste izaberete banku preko koje želite da vam novac bude uplaćen.

Važno bezbednosno upozorenje

Zbog sve češćih pokušaja takozvanih phishing prevara na internetu, nadležni organi apeluju na maksimalan oprez.

Svoje lične podatke, matični broj i broj dokumenta unosite isključivo na zvaničnom državnom portalu Uprave za trezor. Budite veoma oprezni, ne klikćite na sumnjive linkove iz SMS poruka ili sa društvenih mreža i ne ostavljajte podatke na neproverenim stranicama koje samo vizuelno podsećaju na državni sajt.