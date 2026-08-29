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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu pionirski poduhvat i da će u početku tu raditi 200 zaposlenih.

- Ovo je pionirski poduhvat, ovo je tek početak. Ovde će da radi 200 ljudi, ali ovo je početna investicija, tek posle toga sledi ono glavno, za Inđiju, i tu će da bude i mnogo više ljudi, i mnogo veći novac. Tek kada budemo uvezali to i sa data centrima i sa superkompjuterima, onda ćemo mi da dobijemo ogromnu snagu - rekao je Vučić tokom obilaska fabrike humanoidnih robota u Šapcu koja se danas otvara.

Predsednik Srbije je istakao da u Evropi postoje tri kompanije koje sarađuju sa Minthom, koji kontroliše 44 odsto svetskog tržišta.

- U Evropi imate tri kompanije: jednu nemačku, jednu špansku, i 'Engineering Arts' koji je britanski, na teritoriji Evrope, ne u EU, ali oni su značajni za Agibota koji sarađuje s Mintom, koji kontroliše 44 odsto svetskog tržišta, i zajedno sa Unitrijem, kineskim iz Gvangžua, to je 75 odsto. Ovo će za nas da bude ogromna stvar - rekao je Vučić.

Dodao je da roboti imaju opštu namenu, ali da će za druge namene moći da se razvijaju kroz veštačku inteligenciju, saradnju sa superkompjuterima i data centrima, kao i kroz treninge koje će da obavljaju ljudi.

- Ovo ima takozvanu general purpose, dakle i industrijsku, i za ovakve stvari, i za pomoć u kući starim licima, i to će tek da se razvija kroz veštačku inteligenciju, kroz saradnju sa našim superkompjuterima, data centrima i kroz treninge koje će da obavljaju ljudi. Zato je važno da ovde zaposlimo ljude, da ti ljudi rade, da naša tehnologija ide napred - naveo je Vučić.

Istakao je da Srbija već kupuje robote opšte namene iz Mintha, a da onda od njih pravi i "oruđe i oružje", što će ljudi moći da vide za 15 dana.

Napomenuo je da je 2012. godine u Šapcu bilo 11.700 nezaposlenih, a da je trenutno u ovom gradu oko 3.700 nezaposlenih.

- Tada smo imali 26.000 zaposlenih, a danas, kada ima manje ljudi zbog niskog prirodnog priraštaja, imamo 36.000 zaposlenih. Ja mislim da to ljudima sve govori. A neću da govorim o auto-putevima, brzim saobraćajnicama, možete nekoga da volite, nekoga da ne volite. Na kraju, rezultat je taj koji pokazuje sve, koji sve govori - rekao je Vučić.