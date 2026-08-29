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U vreme kada mnogi beže sa sela i napuštaju poljoprivredu, porodica Zlatanović iz Katuna nadomak Vranja dokazuje da se vredan rad na njivi i te kako isplati. Mladi Aleksandar ponosno nastavlja porodičnu tradiciju, a njihova tezga na vranjskoj pijaci odavno je postala nezaobilazna stanica za sve koji traže najslađe lubenice i dinje. Dok letnja prodaja ide punom parom, ovi vredni domaćini nemaju vremena za odmor, svakog dana se radi od jutra do mraka, a obiman posao oko sadnje jesenjeg kupusa već je u punom jeku.

Njihove lubenice i dinje nadaleko su poznate zbog kvaliteta i slatkoće, a mušterija ima svake godine bez razlike. Zlatanovići su porodično uključeni u proizvodnju poljoprivrednih kultura, voća i povrća. Posla ima, jer proizvodnja ne može da stane, a od nje direktno zavisi kvalitet svega proizvedenog.

Među Zlatanovićima najaktivniji u poslu je Aleksandar, sagovornik Kurira. Svake godine na pijaci u Vranju on prodaje voće i povrće iz porodičnog gazdinstva, uvek brz i uslužan kako bi mušterija bila zadovoljna.

- Rod lubenice je odličan, bolji nego bilo koje godine, bolji od prošle sigurno. Temperatura je pogodovala i vremenski uslovi odgovaraju da lubenica bude dobra i slatka - objašnjava ovaj poljoprivredni proizvođač iz sela Katun nadomak Vranja.

1/9 Vidi galeriju Svi beže u grad, a on ne napušta njivu: Mladi Aleksandar pravi ozbiljan porodični posao, njihova tezga je hit na pijaci, rade od jutra do mraka Foto: Tatjana Stamenković

Trenutna cena na tezgama iznosi 40 dinara za kilogram lubenice, dok je dinja 60 dinara. Na pitanje šta se više traži, Aleksandar odgovara spremno i bez razmišljanja: „Lubenica uvek, standardno“.

Iako su stalno prisutni na vranjskoj pijaci, njihov rad se tu ne završava. Zlatanovići trenutno imaju pune ruke posla oko zasada kupusa. Već su ga posadili na prostoru od jednog hektara, ali planiraju i dodatno proširenje proizvodnje.

- Zimi će trebati kiseo kupus, stavljaju ga uglavnom u svakom domaćinstvu - naglašavaju Zlatanovići.

Aleksandar je mlad proizvođač, ali sa ozbiljnim iskustvom, jer se porodica poljoprivredom bavi godinama. Kako ističe na kraju razgovora, radi se svakog dana od jutra do mraka kako bi proizvodi bili vrhunskog kvaliteta i kako bi se izvukao maksimalan prinos iz svakog zasada.