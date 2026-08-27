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Na tržištu danas ne nedostaje industrijski proizvedenih kobasica, ali je kvalitet takvih proizvoda često sporan. Upravo zato sve više ljudi ponovo se okreće domaćim sastojcima, proverenom mesu i tradicionalnim načinima pripreme.

Prema rečima iskusnog mesara iz popularne zagrebačke mesare, za vrhunsku domaću kobasicu nije potrebna komplikovana receptura, nego preciznost, kvalitetna sirovina i dobar osećaj za začine.

Među velikim brojem proizvoda koji se danas nude potrošačima nije uvek jednostavno prepoznati pravi kvalitet. Iskusni majstor zato je otkrio formulu za domaću kobasicu, pri čemu naglašava da se najbolji rezultat postiže poštovanjem nekoliko osnovnih pravila.

Tri stvari bez kojih nema dobre domaće kobasice

Prema njegovim rečima, put do savršene kobasice ne krije se u velikom broju sastojaka niti u preterano složenim receptima. Mnogo su važniji disciplina tokom pripreme i kvalitet mesa koje se koristi.

"Kod pravog recepta najvažnije su tri stvari: tačna razmera soli, kvalitetno meso i vaš sopstveni ukus za začine", ističe zagrebački mesar.

Posebno upozorava na važnost pravilnog doziranja soli kada se rade domaće kobasice namenjene sušenju. Kod tog dela pripreme, kaže, nema mnogo prostora za improvizaciju jer je idealan udeo soli tačno dva odsto.

Kada je reč o začinima, situacija je nešto drugačija. Upravo tu svaki majstor može ostaviti sopstveni potpis i prilagoditi recept ličnom ukusu. Neko će prednost dati intenzivnijoj aromi belog luka, dok će drugima nezamisliva biti kobasica bez ljute crvene paprike. Bez obzira na individualne preferencije, temelj proizvoda mora ostati isti - kvalitetno meso i pravilno posložene razmere.

Tajna je u slanini i pažljivo odabranom mešanom mesu

Osim začina, veliku ulogu ima i sama tekstura kobasice. Ona ne zavisi samo od načina mlevenja, nego i od pametnog odabira različitih delova mesa.

Prema savetu mesara, za sočnost i prepoznatljiv izgled preseka najbolje je kombinovati svinjsku plećku i but.

"Plećka je sama po sebi sočnija i daje mekoću, dok je but čistiji, što u krajnjem rezultatu daje lep i jasan presek u kom se tačno vidi kako je kobasica rađena", objašnjava majstor.

Takva kombinacija omogućava da kobasica zadrži potrebnu sočnost, ali istovremeno dobije uredan i prepoznatljiv presek. Upravo je izgled unutrašnjosti kobasice jedan od detalja koji može mnogo reći o tome kako je proizvod pripremljen i kakva je razmera različitih vrsta mesa korišćena.

Međutim, prema rečima mesara, prava "duša" svake dobre kobasice krije se u slanini. Stari majstori posebno paze na njen udeo, a formula koju mnogi brižljivo čuvaju zasniva se na preciznoj razmeri: na deset kilograma mesa dodaje se tačno jedan kilogram slanine.

Upravo taj dodatak doprinosi sočnosti i karakterističnoj teksturi gotovog proizvoda, zbog čega se razmera mesa i slanine ne bi trebala određivati nasumično.

Završni korak pretvara smesu u pravu deliciju

Nakon što se odabrano meso sjedini sa slaninom i začinima, pri čemu se ukus može prilagoditi željama kupca, sledi završna i jedna od najvažnijih faza celog procesa - sušenje i dimljenje.

Tek tokom tog postupka kobasica poprima svoj konačni karakter. Kombinacija pravilno pripremljenog mesa, precizno odmerene soli, odabranih začina i dima prirodnog drveta daje joj prepoznatljivu aromu i ukus.