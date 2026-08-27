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Preduzeće Beogradski metro i voz objavilo je rendere buduće metro stanice Žarkovo, kao i detalje u vezi sa njemim karakteristikama.

Planirano je da ova stanica iznad glavnog ulaza ima prepoznatljiv kosi krov u kombinaciji cigle i stakla i sa mogućnošću prirodne ventilacije.

U enterijeru su predviđeni savremeni plafonski sistemi sa integrisanim LED osvetljenjem i teraco podovi sa taktilnom signalizacijom.

Ova stanica imaće bruto površinu 8.100 kvadrata, projektovana je kao plitka podzemna stanica bez mezanina. Prostiraće se na dva podzemna nivoa, a do nivoa perona spuštaće se 6,15 metara. Na ovoj stanici u vršnom času očekuje se oko 1.700 putnika.

Predviđeno je da stanica ima dva javna ulaza, po četiri lifta i pokretnih stepenica, da bude pristupačna za osobe sa smanjenom pokretljivošću i sa bezbednosnim zonama za čekanje za osobe sa invaliditetom na oba perona.

Pristup stanici biće moguć i pešaka i biciklom i autobusom.

Stanica će se nalaziti u delu grada predviđenom za mešovitu, pretežno komercijalnu i privrednu namenu.

Uz stanicu je planiran i budući magistralni put koji će povezivati centar grada sa auto-putem A1.