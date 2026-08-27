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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije i prisustvuje prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Upitan za komentar na izjavu Milana Ćulibrka koji je za N1 rekao da ako se izuzme 2020. godina, odnosno godina pandemije, da će ovo biti "najveći minus u državnoj kasi u istoriji Srbije", predsednik je rekao:

- Što se tiče tvrdnji gospodina Ćulibrka, on je poznat kao neko ko ne voli činjenice, ne voli brojeve, niti bilo šta. Pa nama će svaka godina sledeće, kada budemo imali deficit bilo 1, 2 ili 3%, što je sve dozvoljeno i u skladu sa dogovorom sa MMF-om, dakle naš deficit će biti do 3%. Nije naš deficit 8, 9 i 10% kao u Rumuniji, Mađarskoj i mnogim drugim zemljama.

Vučić je napomenuo da je stopa našeg javnog duga izuzetno niska i da iznosi 43%.

- Kada sam ja postao predsednik vlade, tada je stopa javnog duga bila 79%, zato što smo ispunjavali obaveze koje nam je prethodni režim nametnuo. Danas, posle toliko godina, i posle godina migratorne krize i pandemije, ukrajinskog rata, iransko-američkog sukoba, posle svega, naša stopa javnog duga je svega 43% - rekao je predsednik i dodao:

Ali šta taj čovek vam nije rekao? Nama raste BDP, u apsolutnom iznosu će svaki deficit koji budemo imali biti veći, jer nama je naš BDP triput veći nego ranije. Naš BDP je sad 100 milijardi, a bio je 32 milijarde kada sam došao na vlast. Toliko je Srbija uspešnija, toliko je Srbija napredovala. Ali vam nije rekao da to nikakvih problema nema za Srbiju, ama nikakvih. Da vam objasnim zašto: nije vam rekao da smo izdvojili 7% bruto domaćeg proizvoda u investicije. Znate li koliko smo izdvajali u vreme Ćulibrka i onih njegovih koje je podržavao? 2 do 3%.

E sad vas molim, izračunajte. 2% od 32 milijarde, 2%, pa ćete da vidite, to je manje od 700 miliona. I izračunajte 7% od 100 milijardi, to je nekih 7 milijardi. Dakle, 7 milijardi u investicije ide danas u odnosu na 700 miliona tada. A te investicije pravimo pre svega da bismo napravili železnice, puteve, industrijske zone, druge infrastrukturne radove, da bismo privlačili dodatne investitore u budućnosti, da bi nam ekonomija dalje snažila i jačala - rekao je predsednik.

"Imamo najveća ulaganja u vojsku u istoriji Srbije"

Vučić je napomenuo da smo najbolji u Evropi prema stopi rasta:

- Zbog ljudi mi je važno da objasnim: ni oko čega ne treba da brinu, dovoljno je da pročitaju izveštaj MMF-a, Svetske banke, Evropske unije po pitanju ekonomije, niko reč ne može da nam kaže, jer smo najbolji u Evropi po stopi rasta. Dakle, broj 1: imamo izrazito nisku stopu javnog duga, deficit koji nije visok, ne mogu da kažem da je nizak, moraće da bude niži u godinama koje dolaze, ali kad je do 3%, onda su stvari apsolutno pod kontrolom. I nemojte da smetnete s uma, namerno je zaboravio da vam kaže da imamo najveća plaćanja i najveća ulaganja u vojsku ikada u istoriji Srbije, jer to plaćamo sad i Izraelcima i Kinezima za sve što dobijamo i za sve što tek stiže, tako da biće još iznenađenja po tom pitanju - rekao je on i dodao:

- Tako da, što se toga tiče, ljudi ne treba da se sekiraju. Uopšte. To je samo još jedan od onih pokušaja negiranja dobrih rezultata, ali, kako bih vam rekao, dovoljno je da pogledate tabelu i stopu rasta u Evropi, i stopu javnog duga, nivo javnog duga u odnosu na BDP, i da vam bude jasno gde i kako Srbija stoji, a to je na vrhu Evrope.