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Naročito ako njima želite da zaštitite više prozora ili ceo stan. Dobra vest je da postoje jednostavnije alternative koje se mogu postaviti bez majstora, a neke čak i bez bušilice.

Najbolje i najpraktičnije alternative

Plisirane zavese: Jedno od najpraktičnijih rešenja su nabrani roloi koji se postavljaju direktno na prozor. Njihova velika prednost je to što ne moraju nužno da prekrivaju celu staklenu površinu. Kod određenih modela zavesu možete pomerati i odozdo prema gore i odozgo prema dole, pa donji deo prozora možete zatvoriti zbog privatnosti, dok gornji ostaje otvoren za dnevno svetlo. To je posebno praktično u stanovima u prizemlju. Postoje i jednostavnije verzije koje se pričvršćuju samolepljivom trakom za samo nekoliko minuta, bez šrafova i nosača.

Zavese za zamračivanje (Blackout): Odlična opcija za one kojima je najveći problem jako sunce. Nisu namenjene samo spavaćim sobama, već i prostorijama koje se brzo zagrevaju tokom popodneva ili gde je zbog odsjaja teško gledati televizor i raditi za računarom.

Poluprovidne zavese: Idealno srednje rešenje ako vam potpuni mrak nije potreban. Propuštaju dnevno svetlo, ali istovremeno stvaraju vizuelnu prepreku i štite vas od pogleda prolaznika i komšija.

Foto: Shopomania

Foto: Shopomania

Panelne zavese: Sastoje se od ravnih tekstilnih površina koje se pomeraju levo i desno. Mogu biti gotovo providne ili potpuno neprovidne. Sjajno funkcionišu na velikim prozorima i staklenim zidovima, dajući enterijeru uredan i savremen izgled.

Folije za staklo: Za potpuno nevidljivu promenu, matirane ili dekorativne folije mogu se postaviti na celu staklenu površinu ili samo na njen donji deo. Štite privatnost uz propuštanje svetlosti, dok takozvane solarne folije dodatno smanjuju odsjaj i deo sunčevog zračenja.

Fleksibilnost kao najveća prednost

Svako od ovih rešenja ima svoje prednosti. Iako su spoljašnje roletne i dalje najefikasnije za sprečavanje pregrevanja (jer zaustavljaju zrake pre nego što prođu kroz staklo), unutrašnje zavese i roloi su sasvim dovoljni za smanjenje odsjaja, ublažavanje svetlosti i zaštitu od pogleda.

Foto: Shopomania

Najveća prednost ovih jednostavnih rešenja je fleksibilnost. Ne morate odmah ulagati u trajnu konstrukciju niti menjati ceo sistem na prozoru. Neke se postavljaju za nekoliko minuta, bez bušilice, a ako se selite, lako ih možete skinuti i poneti sa sobom.

Ova rešenja su idealna ukoliko iznajmljujete stan. Umesto ulaganja u tuđu nekretninu ili traženja dozvole od gazde za bušenje prozorskih okvira i zidova, možete dobiti privatnost i zaštitu od sunca uz minimalne promene na samom objektu.