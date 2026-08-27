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Kuhinja je jedan od ključnih prostora svakog porodičnog doma, a njeno projektovanje zahteva posebnu pažnju kako bi istovremeno odgovorila na svakodnevne funkcionalne potrebe, ali i na želje i osećaj prijatnosti koji dom čine ličnim prostorom. Upravo zato se, prema rečima Anite Lang, osnivačice studija IMI Design, dizajn kuhinje ne može posmatrati samo kroz prizmu praktičnosti.

A prema trendovima koje dizajneri enterijera najavljuju za 2026. godinu, način na koji ljudi zamišljaju svoju idealnu kuhinju značajno se menja. Sve više prostora dobijaju toplina, prirodni materijali, zemljane boje i pametno organizovani radni delovi koji ostaju skriveni od pogleda, piše Elle Decor.

Šta je u modi?

Smeđe kuhinje koje su mnogi jedva čekali da zamene ponovo su u modi. Jedan od najuočljivijih trendova biće povratak prirodnog drveta. Dizajnerka enterijera Grej Džojner ističe da sve više njenih klijenata traži kuhinje koje deluju toplije i prijatnije.

"Sve više naših klijenata počinje da traži ‘toplije’ kuhinje“, kaže Džojner. Njeno rešenje je povratak kuhinjskim ormarićima od prirodnog drveta, posebno onima koji su bajcovani, a ne ofarbani. Takav izgled podseća na kuhinje koje su bile izuzetno popularne tokom osamdesetih godina prošlog veka i koje su se mogle pronaći u brojnim domovima širom bivše Jugoslavije.

Reč je o onim prepoznatljivim smeđim kuhinjama koje su mnogi tokom poslednjih decenija želeli što pre da zamene modernijim, najčešće belim ili sivim varijantama. Međutim, trend za 2026. godinu donosi njihov povratak, ali u znatno savremenijem izdanju.

Dizajnerka Loren Lerner slaže se da prirodni materijali ponovo dobijaju važnu ulogu u uređenju kuhinja. Prema njenim rečima, savremeni ormarići ipak neće biti doslovna kopija onih iz prošlih decenija.

"Ormarići se sve više kreću ka čistim linijama i profilima inspirisanim nameštajem, uz minimalne detalje“, objašnjava Lerner.

Ne morate menjati celu kuhinju da biste pratili trend

Za one koji nisu spremni za potpuno renoviranje kuhinje, Grej Džojner predlaže jednostavnije rešenje. Dovoljno je da u postojeći prostor unesete samo jedan segment ormarića od prirodnog drveta kako bi kuhinja dobila više dubine i topline, bez velikog renoviranja i značajnog finansijskog ulaganja.

Na primer, drveno kuhinjsko ostrvo može postati centralni element u inače beloj kuhinji. Druga mogućnost je kombinovanje donjih ormarića izrađenih od drveta sa gornjim ormarićima u nekoj drugoj, ofarbanoj nijansi.

Takve kombinacije omogućavaju da se prirodni materijal istakne, a da prostor pritom ne deluje zastarelo ili previše jednolično.

Skriveni radni prostori postaju jedan od najpoželjnijih elemenata kuhinje

Još jedan trend koji će, prema najavama dizajnera, obeležiti 2026. godinu jeste sve veća popularnost skrivenih radnih delova kuhinje. Ostave, pomoćne kuhinje i posebni prostori namenjeni malim kućnim aparatima postaju sve traženiji.

Cilj je jednostavan - aparati koje ljudi svakodnevno koriste treba da budu lako dostupni, ali ne moraju stalno da budu izloženi pogledima.

"Ostave su novi radni pultovi“, kaže agent za nekretnine Džejk Kenedi iz Compassa, koji često razgovara sa klijentima o njihovim potrebama kada je reč o uređenju kuhinje.

Kako objašnjava, vlasnici žele da imaju male kućne aparate nadohvat ruke, ali istovremeno žele da glavna kuhinja ostane vizuelno čista i uredna.

"Kuhinje će biti usmerene na integrisane zone koje kuvanje čine jednostavnim, a da pritom prostor ostane vizuelno uredan“, navodi Kenedi.

Loren Lerner takođe primećuje veliku potražnju za takvim dodatnim prostorima. Prema njenim rečima, njihova prednost je u tome što omogućavaju da glavna kuhinja ostane mirna i uredna, dok se svakodnevne aktivnosti, priprema hrane i korišćenje aparata mogu odvijati u zasebnoj zoni.

"Omogućavaju da glavna kuhinja ostane mirna i uredna, a istovremeno podržavaju svakodnevnu upotrebu i druženja“, ističe Lerner.

Grej Džojner posebno voli ovakve sekundarne prostore jer se upravo u njima njeni klijenti češće odlučuju na hrabrije dizajnerske poteze. Budući da su odvojeni od glavnog dela kuhinje, lakše se odlučuju za razigrane keramičke pločice na podu ili tamnije i dramatičnije nijanse zidova.

Zaboravite na hladnu sivu: Dolaze bež, glina i prigušene zelene nijanse

Kada je reč o bojama, 2026. godina trebalo bi da donese značajan odmak od hladnih sivih tonova i snažnih crno-belih kontrasta koji su poslednjih godina dominirali modernim enterijerima.

Umesto njih, prostor će sve više zauzimati topli beli tonovi, različite nijanse bež boje, tonovi boje pečurke, taupe, nijanse gline, kao i prigušene zelene boje.

"Vidimo da se klijenti udaljavaju od hladnih sivih tonova i kontrastnih crno-belih kombinacija i okreću mekšim,"zemljanim nijansama“, objašnjava Lerner.

Takve boje, smatra dizajnerka, prostoru daju prirodniji i umirujući izgled, a istovremeno omogućavaju da materijali poput drveta i drugih prirodnih površina dođu do izražaja.

Dizajner enterijera Kristofer Butlije ističe da se boja u kuhinjama više neće nužno koristiti tako da obuhvati ceo prostor. Umesto toga, primenjivaće se promišljeno i strateški – na primer na kuhinjskom ostrvu, u delu ostave ili na sekundarnoj stolariji.

Loren Lerner primećuje da će se posebno isticati prigušene zelene nijanse, tonovi gline i zagasito plava boja. Takvi tonovi najčešće će se pojavljivati upravo na kuhinjskim ostrvima i donjim ormarićima, dok će ostatak prostora ostajati neutralniji.

Sve ukazuje na to da će kuhinje u 2026. godini biti manje hladne i sterilne, a više nalik prijatnom životnom prostoru. Prirodno drvo, zemljane nijanse, skriveni radni delovi i pažljivo raspoređeni akcenti u boji trebalo bi da obeleže novu fazu uređenja kuhinja.