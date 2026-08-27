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Neobičan oglas za posao iz Bobote privukao je pažnju na društvenim mrežama. Miroslav Nedić traži pastira koji bi brinuo o njegovih oko 200 ovaca, a zauzvrat dobio smeštaj, hranu, odeću, mobilni telefon... Sve što mu je potrebno za svakodnevni život, piše N1info.hr.

Ako je radnik pušač, kaže Nedić, obezbediće mu i cigarete. Uz to, moći će besplatno da popije kafu ili drugo piće u njegovom kafiću u selu.

Nedić se ovčarstvom u Boboti bavi već 12 godina, a sada ponovo traži nekoga ko bi mu pomogao. Posebno ističe da je prethodni radnik kod njega proveo čak šest godina.

- Imao sam idealnog radnika, radio je kod mene šest godina i bio mi je kao član porodice. Nažalost, preminuo je i moram da pronađem nekog drugog - kaže Nedić.

Posao nije težak, ali zahteva odgovornost

Foto: Courtesy of Amazon MGM Studios/© 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

Od budućeg radnika očekuje da bude vredan, odgovoran i da voli životinje. Posao uključuje puštanje i hranjenje ovaca, a radno vreme zavisi od vremenskih uslova.

Tokom toplijih meseci radilo bi se otprilike od šest do osam sati, dok bi zimi obaveze bile znatno kraće - samo jedan do tri sata dnevno. Nedić ističe da bi radniku omogućio da praktično celu platu štedi jer bi mu obezbedio osnovne životne potrebe.

- Ono što ja jedem, daću i njemu, odnosno njoj. Neće mu nedostajati ni odeće, ni obuće, niti bilo čega što mu je svakodnevno potrebno - poručuje.

Obezbeđen je i smeštaj. Kuća se nalazi na kraju Bobote, a prema Nedićevim rečima, potpuno je opremljena za život i budućem radniku u njoj ništa ne bi trebalo da nedostaje.

Javljali se i iz Zagreba, a zainteresovale su se i žene

Ovce Foto: Shutterstock

Otkad je objavio oglas, Nediću su se javili brojni zainteresovani. Među njima je bilo ljudi iz Slavonije, ali i sa područja Zagreba, a posao je privukao i nekoliko žena.

Jedna žena se, kaže, javila jer njena ćerka voli životinje, ali na kraju nisu uspeli da se dogovore. Druga je, pak, očigledno malo drugačije shvatila oglas. Nedić se sada nada da će pronaći osobu koja će ostati duže vreme.

- Bila je i žena koja je valjda mislila da tražim radnicu za udaju. Posao uopšte nije težak, samo treba da ga voliš i savesno obavljaš. Za ostalo ću se pobrinuti ja - našalio se Nedić.

Tokom 12 godina bavljenja ovčarstvom promenio je nekoliko radnika, uglavnom zbog njihovih porodičnih okolnosti. Poslednji je, nažalost, preminuo.

Takođe, u Hrvatskoj se neretko može naići na oglase koji traže odgovorne ljude samo za čuvanje domova. Uslovi koji se nude takođe su na zavidnom nivou, a radnika nikad nema dovoljno.