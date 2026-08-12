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Poznati američki lanac brze hrane Burger King priprema dolazak na srpsko tržište, a prvi korak je već napravljen – kompanija je objavila oglase za zapošljavanje radnika za restoran u Beogradu.

Kako se može videti u aktuelnim oglasima, Burger King traži specijalistu za marketing, ali i šefove smena i članove tima u restoranu.

Iako konkursi potvrđuju da se otvaranje prvog restorana u Beogradu priprema, za sada tačna lokacija niti datum otvaranja još uvek nisu poznati.

Dolazak ovog poznatog lanca u Srbiju najavljivan je i ranije, o tome se govorilo još 2020. godine. Sada, međutim, postoje konkretniji pokazatelji da bi se to uskoro moglo promeniti.

Početkom februara ove godine ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se sa predstavnicima Burger Kinga, a nakon sastanka je navela da je bilo reči o planovima kompanije za ulaganje u Srbiju i otvaranje većeg broja restorana širom zemlje.

- Konstruktivan sastanak sa predstavnicima kompanije Burger King i razgovor o njihovim planovima o ulaganju u našu zemlju i otvaranju većeg broja restorana širom Srbije - navela je tada Mesarović na svom Instagram profilu, ocenjujući da je to potvrda da kompanija prepoznaje stabilan rast, razvoj i povoljan poslovni ambijent u Srbiji.

Burger King već prisutan u regionu

Burger King je već prisutan na više tržišta u regionu. Trenutno posluje u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj i Severnoj Makedoniji, dok bi Srbija sada trebalo da bude novo tržište ovog lanca.

Kompanija se smatra jednim od najvećih konkurenata Mekdonaldsu u segmentu hamburgera, a njen najpoznatiji proizvod je burger "Whopper".

Burger King je osnovan 1954. godine u Majamiju, a danas predstavlja jedan od najpoznatijih svetskih lanaca restorana brze hrane. Prema podacima kompanije, mreža obuhvata više od 19.700 restorana u preko 120 zemalja.