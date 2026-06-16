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Kompanija je pala u stečaj

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Odluka je doneta, kako je saopšteno, nakon višemesečnog razmatranja budućnosti brenda koji se poslednjih godina suočava sa padom prodaje i jačanjem konkurencije.

Kompanija je navela da će investicioni fond Longrejndž kapital preuzeti poslovanje Pica Hata izvan kontinentalne Kine za oko 1,5 milijardi dolara, dok će kineski ogranak lanca kupiti kompanija Jam Čajna holdings za približno 1,2 milijardi dolara, piše AP. Kompanija očekuje da obe transakcije budu završene tokom trećeg kvartala ove godine.

Izvršni direktor Jam brendsa Kris Tarner ocenio je da će Pica Hat pod novim vlasnicima imati dobre uslove za budući rast zahvaljujući njihovom iskustvu u ugostiteljskoj industriji. Jam brends je još u februaru saopštio da razmatra prodaju Pica Hata, dok je istovremeno najavljeno zatvaranje 250 restorana tog lanca u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kompanija je u novembru prošle godine pokrenula stratešku reviziju poslovanja Pica Hata nakon što je lanac zabeležio pad prodaje. Pica Hat osnovan je 1958. godine u Vičiti, u američkoj saveznoj državi Kanzas. Jam brends, sa sedištem u Luivilu u saveznoj državi Kentaki, vlasnik je i lanaca brze hrane KFC i Tako Bel.