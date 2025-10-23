ZATVARAJU SE RESTORANI POPULARNE PICERIJE! Posao gubi više od 1.200 radnika?! Očekuje se preokret
Multinacionalni lanac picerijaPizza Hut zatvoriće 68 restorana i 11 lokacija za dostavu u Velikoj Britaniji, što bi moglo dovesti do gubitka više od 1.200 radnih mesta, nakon što je kompanija koja upravlja restoranima u toj zemlji pala u stečaj.
Kompanija DC London Pie, koja je upravljala britanskim restoranima Pizza Huta, imenovala je stečajne upravnike iz firme za korporativne finansije
Međutim, američki ugostiteljski gigant Yum! Brands, vlasnik globalnog poslovanja Pizza Huta, kupio je restoran u Velikoj Britaniji u okviru sporazuma o pretprodaji, što će omogućiti nastavak rada 64 restorana i sačuvati radna mesta za 1.276 zaposlenih.
Portparol britanskog Pizza Huta potvrdio je sporazum i rekao da je zadovoljan što je obezbeđen nastavak rada pomenutih lokacija.
– Na taj način biće zaštićena radna mesta i usluga za naše goste – istakao je on.
DC London Pie je osnovan nakon što je Directional Capital, koji upravlja franšizama Pizza Huta u Švedskoj i Danskoj, kupio 139 restorana u Velikoj Britaniji od prethodnog britanskog franšiznog partnera Heart with Smart Limited u januaru ove godine.
BiznisKurir/Nezavisne