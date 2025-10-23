Slušaj vest

Multinacionalni lanac picerijaPizza Hut zatvoriće 68 restorana i 11 lokacija za dostavu u Velikoj Britaniji, što bi moglo dovesti do gubitka više od 1.200 radnih mesta, nakon što je kompanija koja upravlja restoranima u toj zemlji pala u stečaj.

Kompanija DC London Pie, koja je upravljala britanskim restoranima Pizza Huta, imenovala je stečajne upravnike iz firme za korporativne finansije

Međutim, američki ugostiteljski gigant Yum! Brands, vlasnik globalnog poslovanja Pizza Huta, kupio je restoran u Velikoj Britaniji u okviru sporazuma o pretprodaji, što će omogućiti nastavak rada 64 restorana i sačuvati radna mesta za 1.276 zaposlenih.

Kompanija je pala u stečaj Foto: Shutterstock

Portparol britanskog Pizza Huta potvrdio je sporazum i rekao da je zadovoljan što je obezbeđen nastavak rada pomenutih lokacija.

– Na taj način biće zaštićena radna mesta i usluga za naše goste – istakao je on.