Slušaj vest

Multinacionalni lanac picerijaPizza Hut zatvoriće 68 restorana i 11 lokacija za dostavu u Velikoj Britaniji, što bi moglo dovesti do gubitka više od 1.200 radnih mesta, nakon što je kompanija koja upravlja restoranima u toj zemlji pala u stečaj.

Kompanija DC London Pie, koja je upravljala britanskim restoranima Pizza Huta, imenovala je stečajne upravnike iz firme za korporativne finansije

Međutim, američki ugostiteljski gigant Yum! Brands, vlasnik globalnog poslovanja Pizza Huta, kupio je restoran u Velikoj Britaniji u okviru sporazuma o pretprodaji, što će omogućiti nastavak rada 64 restorana i sačuvati radna mesta za 1.276 zaposlenih.

Pizza Hut
Kompanija je pala u stečaj Foto: Shutterstock

Portparol britanskog Pizza Huta potvrdio je sporazum i rekao da je zadovoljan što je obezbeđen nastavak rada pomenutih lokacija.

– Na taj način biće zaštićena radna mesta i usluga za naše goste – istakao je on.

DC London Pie je osnovan nakon što je Directional Capital, koji upravlja franšizama Pizza Huta u Švedskoj i Danskoj, kupio 139 restorana u Velikoj Britaniji od prethodnog britanskog franšiznog partnera Heart with Smart Limited u januaru ove godine.

BiznisKurir/Nezavisne

Ne propustiteMoj biznisJOVAN KUVAO AMBASADORU SAD-a, PA POSTAO SAM SVOJ GAZDA: U lokalu ovog Zemunca važi jedno pravilo, ispričao je i po čemu je SPECIFIČAN njegov biznis
collage copy.jpg
InfoBizZATVARAJU SU SE ČAK 43 OBJEKTA POZNATOG LANCA RESTORANA: Biće pogođeno mnogo zaposlenih - Evo kakva ih sudbina čeka!
Katanac
InfoBizSLEDI MASOVNO OTPUŠTANJE OVIH RADNIKA: Zbog povećanja minimalca čak 1.200 ljudi ostaje bez posla, na udaru poznati lanac picerija
Pica