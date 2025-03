- Ambasador i njegova supruga su bili veliki ljubitelji pica, pogotovo petkom, jer ih je taj dan podsećao na kraj radne nedelje koji su, dok su bili u Americi, provodili sa decom jedući pice. Da bih im ispunio želju, počeo sam da se usavršavam u tom domenu. U početku to nije bilo sjajno, ali vremenom sam nadograđivao znanje, istraživao dublje proces fermentacije i igrao se sa ukusima, da smo na kraju počeli da organizujemo pica večeri - seća se Jovan.

- Počeo sam da razmišljam o svom restoranu, ali više u smeru "fine dininga". Međutim, kako to život udesi, na kraju je prevagnula ljubav prema picama . Dao sam otkaz u rezidenciji i pronašao slobodan lokal u Nikole Spasića, gde smo radili neko vreme, da bismo se 2023. godine preselili ovde u Gračaničku - kaže Jovan i dodaje:

- Kao oženjen čovek sa suprugom i dve ćerke, upuštam se u nešto što mi je u tom trenutku nepoznato, a svi iz mog okruženja mi govore da nije baš pametno što napuštam siguran posao u doba korone i to u trenutku kada restoranima posao ne ide sjajno. Ipak, prijatelji i porodica me podržavaju, a ja imam samo jednu misao u glavi, a to je da moram da probam i da ne smem da propustim priliku.