Pizza Hut zatvara stotine restorana širom Sjedinjenih Američkih Država, dok njegova matična kompanija nastavlja stratešku reviziju brenda koji se suočava sa problemima.

Kompanija Yum! Brands, koja je ujedno vlasnik lanaca Taco Bell i KFC, saopštila je tokom predstavljanja poslovnih rezultata da će u prvoj polovini ove godine biti zatvoreno 250 "slabije uspešnih“ restorana Pizza Hut, što čini oko tri odsto njihove mreže u SAD.

Spisak konkretnih lokacija koje se zatvaraju nije objavljen.

Kompanija je u novembru saopštila da je pokrenula "formalnu reviziju strateških opcija“ za Pizza Hut, uključujući i moguću prodaju brenda. U sredu nije izneto više detalja, osim da Yum! očekuje da će taj proces biti završen tokom ove godine piše CNN.

Pizza Hut se već duže vreme suočava sa teškoćama na veoma konkurentnom tržištu pica, naročito u borbi sa glavnim rivalom, lancem Domino’s Pizza.

Za Pizza Hut je ovo bio još jedan loš kvartal, uz novi pad prodaje u restoranima koji posluju duže vreme u SAD – od tri odsto. Pokušaj lanca da se fokusira na povoljne cene, pre svega kroz novu picu od pet dolara, nije naišao na dobar prijem kod potrošača.

Foto: Shutterstock

Sa druge strane, Taco Bell je nastavio da se izdvaja pozitivnim rezultatima. Prodaja u restoranima otvorenim duže vreme porasla je sedam odsto tokom kvartala, zahvaljujući stalnom uvođenju novih proizvoda na jelovnik, koji su privukli različite grupe potrošača, uključujući one sa višim primanjima, mlađe kupce i porodice.

KFC je takođe nastavio spor oporavak na američkom tržištu, uz rast prodaje od jedan odsto u restoranima otvorenim duže vreme. Lanac brze hrane angažovao je rukovodioce iz Taco Bella kako bi se fokusirao na inovacije u ponudi, u nastojanju da povrati deo tržišta izgubljenog u korist konkurenata Raising Cane’s i Chick-fil-A.

Akcije kompanije Yum! Brands (oznaka YUM) porasle su za oko šest odsto od početka godine.

U novembru zatvorili radnju u Beogradu

U međuvremenu, promene u poslovanju Pizza Huta osetile su se i u Srbiji. Nakon devet godina rada u Beogradu, američki lanac brze hrane zatvorio je restoran u Makedonskoj ulici.

Pored tog objekta, Pizza Hut i dalje posluje na Novom Beogradu, gde ima mini piceriju u ulici Jurija Gagarina, koja funkcioniše kao radnja za dostavu i prodaju hrane za poneti.

Kompanija je pala u stečaj Foto: Shutterstock

Za sada nije poznato da li će restoran u centru grada ponovo biti otvoren, ali je u novemru kada je i zatvorena radnja u centru grada saopšteno da će kupci koji poseduju kupone moći da ih iskoriste u poslovnici na Novom Beogradu.