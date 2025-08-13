Slušaj vest

Iako su za loše rezultate delom okrivili carine predsednika Donalda Trampa i nestabilnost na globalnom tržištu, sve je više naznaka da trend "ružnih cipela" konačno gubi na snazi.

Pad vrednosti deonica od 29,2 odsto predstavlja najveći jednodnevni pad od 2011. godine, što je vrednost kompanije svelo na najniži nivo u poslednje tri godine.

Tokom pandemije, prodaja Crocs-a je drastično porasla jer su potrošači masovno tražili udobnu obuću. Iako je ova obuća doživela povratak na modnu scenu, pa čak i na crveni tepih, čini se da se situacija menja.

Generalni direktor Crocs-a Endru Ris objašnjava da su američki potrošači postali "super oprezni" i da smanjuju kupovinu zbog ekonomske neizvesnosti. Hlađenje tržišta rada, veće kamatne stope i rastuća inflacija naveli su kupce da obuzdaju potrošnju. Sličnu situaciju potvrdili su i drugi brendovi, poput McDonald's-a, koji je primetio da kupci s nižim primanjima ređe kupuju brzu hranu kako bi uštedeli.

Modne kuće, poput Ralpha Laurena, takođe su izrazile oprez u pogledu buduće potrošnje.