Gazda zatvorio kafanu za sve, osim za vatrogasce: Uz junaštvo i čojstvo na delu, deli hranu i piće besplatno
Dok se vatrogasci i nadležne službe bore sa vatrenom stihijom i gustim dimom na području Deliblatske peščare, iz epicentra krize stiže priča koja vraća veru u ljude.
Uz junaštvo i požrtvovanost vatrogasaca u najtežim trenucima na terenu, stalo je i čojstvo i solidarnost vlasnika lokalne kafane "Peščani raj", koja se nalazi u okolini Šumarka gde bukti požar.
Kafana zatvorena za goste, ali otvorena za heroje
Zbog dramatične situacije i bezbednosti, kafana "Peščani raj" je zvanično zatvoren za redovne posetioce. Ipak, njena vrata nisu zaključana, piše Telegraf.rs.
Vlasnici i osoblje odlučili su da ostanu na svojim radnim mestima kako bi bili na usluzi isključivo onima koji se nalaze na prvoj liniji fronta - vatrogascima, novinarskim ekipama i svim ljudima koji pomažu u obuzdavanju vatre.
Bez kamera, bez pompe i bez naplate
Ono što ovu priču izdvaja jeste neverovatna skromnost ovih ljudi. Kafa, hrana i osveženje su potpuno besplatni za sve spasioce i terenske radnike.
Vlasnici su izričito odbili da stanu pred kamere, ne želeći bilo kakav publicitet ili medijsko eksponiranje.
"Zatvoreni su zbog požara, rade samo da usluže vatrogasce, novinare i druge koji pomažu. Neće da se snimaju i eksponiraju, ali ne naplaćuju ni kafu ni hranu", stiže poruka sa lica mesta.
Kurir Biznis/Telegraf.rs