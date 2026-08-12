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Dok se vatrogasci i nadležne službe bore sa vatrenom stihijom i gustim dimom na području Deliblatske peščare, iz epicentra krize stiže priča koja vraća veru u ljude.

Uz junaštvo i požrtvovanost vatrogasaca u najtežim trenucima na terenu, stalo je i čojstvo i solidarnost vlasnika lokalne kafane "Peščani raj", koja se nalazi u okolini Šumarka gde bukti požar. 

Kafana zatvorena za goste, ali otvorena za heroje

Zbog dramatične situacije i bezbednosti, kafana "Peščani raj"  je zvanično zatvoren za redovne posetioce. Ipak, njena vrata nisu zaključana, piše Telegraf.rs.

Vlasnici i osoblje odlučili su da ostanu na svojim radnim mestima kako bi bili na usluzi isključivo onima koji se nalaze na prvoj liniji fronta - vatrogascima, novinarskim ekipama i svim ljudima koji pomažu u obuzdavanju vatre.

Bez kamera, bez pompe i bez naplate

Ono što ovu priču izdvaja jeste neverovatna skromnost ovih ljudi. Kafa, hrana i osveženje su potpuno besplatni za sve spasioce i terenske radnike.

Vlasnici su izričito odbili da stanu pred kamere, ne želeći bilo kakav publicitet ili medijsko eksponiranje.

"Zatvoreni su zbog požara, rade samo da usluže vatrogasce, novinare i druge koji pomažu. Neće da se snimaju i eksponiraju, ali ne naplaćuju ni kafu ni hranu", stiže poruka sa lica mesta.

Kurir Biznis/Telegraf.rs

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