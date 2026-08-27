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Glavni talas letnjih odmora polako prolazi, ali za iskusne putnike prava sezona tek počinje. Septembar je odavno poznat kao mesec u kojem na more idu oni koji žele pravi odmor, bez nesnosnih gužvi, temperaturnih šokova i, što je najvažnije, po drastično nižim cenama.

Ukoliko niste iskoristili slobodne dane u julu i avgustu, sada je idealan trenutak da spakujete kofere. Agencije i privatni stanodavci već od 1. septembra prepolovljuju cene, a mi vam donosimo detaljan pregled najpovoljnijih i najdostupnijih destinacija za srpske turiste, sa realnim cenama i uslovima.

Severna Grčka: Olimpijska regija i Halkidiki po minimalnim cenama

Grčka je tradicionalno omiljena destinacija srpskih turista, a u septembru postaje i najisplativija. Najlakše i najbrže se stiže do Olimpijske regije (Paralija, Leptokarija, Nei Pori) i poluostrva Halkidiki (Pefkohori, Hanioti, Stavros).

1/6 Vidi galeriju Grčka je i dalje omiljena destinacija srpskih turista Foto: Ivan Andrejić

Već od prve nedelje septembra, cene apartmanskog smeštaja doživljavaju strmoglav pad. Ako putujete sopstvenim prevozom, pristojan studio za dve ili tri osobe blizu plaže možete naći po ceni od 25 do 35 evra po noćenju. Za one koji se oslanjaju na turističke agencije, takozvani "paket aranžmani" (autobuski prevoz i 10 noćenja) kreću se u neverovatnom rasponu od 120 do 170 evra po osobi, u zavisnosti od termina.

Osim jeftinijeg smeštaja, u septembru u Grčkoj padaju i cene vanpansionske potrošnje. Ležaljke se često dobijaju samo uz naručeno piće, bez obaveznih paprenih minimalnih konzumacija koje su karakteristične za avgust, a more je, zbog akumulirane letnje toplote, idealno toplo za kupanje.

Crna Gora: Putujete samo sa ličnom kartom, cene smeštaja prepolovljene

Ako želite da izbegnete pasoške kontrole, gužve na granicama i duga putovanja, crnogorsko primorje u septembru nudi savršen balans cene i kvaliteta. Mesta poput Sutomora, Čanja, Dobre Vode, ali i Herceg Novog, u ovom periodu postaju oaze mira.

1/5 Vidi galeriju Letnja sezona Crna Gora Foto: RINA

Od 1. septembra cene privatnog smeštaja u Crnoj Gori padaju za 40 do 50 odsto. Krevet u privatnom apartmanu može se naći već za 10 do 15 evra po osobi, dok se kompletni, moderno opremljeni apartmani za četvoročlanu porodicu iznajmljuju za oko 30 do 40 evra po noći. Pored toga, cene na plažama se normalizuju, kompleti ležaljki i suncobrana koji su u jeku sezone koštali i do 25 evra, sada se mogu iznajmiti za 10 do 15 evra. U restoranima nema redova, a ugostitelji su znatno opušteniji i posvećeniji gostima.

Albanija: Drač i Saranda kao hit za "plitak džep"

Poslednjih nekoliko godina Albanija se pozicionirala kao jedna od najpovoljnijih destinacija za srpske turiste, a u septembru predstavlja pravu "budžet" opciju. Dok je Jonsko more na jugu, Ksamil i Saranda, poznato po tirkiznoj boji i egzotičnim plažama, Drač na Jadranskom moru nudi široke peščane plaže idealne za porodice sa decom.

1/5 Vidi galeriju Drač u Albaniji Foto: Youtube Printscreen

U Draču se krajem leta može rezervisati pristojan hotelski smeštaj sa doručkom za svega 30 do 40 evra za dvoje, dok privatni apartmani koštaju između 20 i 30 evra po danu. Saranda je nešto skuplja, ali i dalje drastično povoljnija od sličnih letovališta u Evropi. Ono što srpske turiste posebno privlači u Albaniji jesu cene hrane. Obilne porcije svežih morskih plodova, pice i lokalni specijaliteti u restoranima retko prelaze 10 do 12 evra, dok su cene u marketima na nivou onih u Srbiji.

Zašto je septembarsko letovanje pametan izbor?

Pored očigledne finansijske uštede, odlazak na more u devetom mesecu donosi i brojne zdravstvene benefite. UV zračenje je znatno slabije, pa možete boraviti na plaži tokom celog dana bez straha od opasnih opekotina. Temperatura mora je često viša nego u junu, jer se voda grejala puna tri meseca, dok su noći prijatno osvežavajuće, što garantuje dobar i miran san bez obaveznog paljenja klima uređaja.