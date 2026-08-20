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Ako ste mislili da je sredinom avgusta već kasno za jeftino more, aktuelne ponude pokazuju potpuno drugačiju sliku. Septembar u Grčkoj trenutno se može pronaći za manje od 200 evra po osobi, a pojedine oglašene ponude idu čak ispod 100 evra. Od Halkidikija i Olimpske regije do Tasosa, Evije i Krfa, proverili smo gde još može da se pobegne na more kada se najveće letnje gužve završe.

Za porodice sa školskom decom 1. septembar uglavnom znači kraj letovanja. Za sve ostale može da znači nešto sasvim drugo, trenutak kada more postaje ozbiljno jeftinije.

Druga polovina avgusta tradicionalno otvara prostor za last minute i septembarske ponude, a ovogodišnje cene pokazuju koliko veliki može biti pad. Dok se u julu i prvoj polovini avgusta za popularne termine često traže stotine evra više, u septembru se ponovo pojavljuju cifre koje podsećaju na vremena kada se u Grčku išlo za relativno mali novac.

I da, među aktuelnim oglasima postoje aranžmani ispod 200 evra. Neki čak i znatno ispod.

Sarti i Nikiti od 75 evra

Među najnižim trenutno oglašenim cenama pojavljuju se Sarti i Nikiti, gde se na jednom domaćem agregatoru turističkih ponuda navode aranžmani od 75 evra po osobi za sezonu koja obuhvata i septembar.

Kod Sartija se navodi 10 noćenja, uz autobuski ili sopstveni prevoz, a za prikazanu početnu cenu označeno je da je prevoz uračunat. Slična početna cena prikazana je i za Nikiti.

To, naravno, ne znači da će svaki polazak, svaka vila i svaki tip sobe koštati 75 evra. Reč je o najnižim trenutno oglašenim cenama, a konačan iznos zavisi od termina, broja osoba u smeštajnoj jedinici i raspoloživosti.

Ali sama činjenica da se takve cifre ponovo pojavljuju pokazuje koliko septembar menja tržište.

Tasos i Krf za manje od 100 evra

Ni ostrva nisu nužno rezervisana za veliki budžet.

Za Tasos, Skala Sotiros, trenutno se pojavljuje početna cena od oko 90 evra po osobi, uz deset noćenja i naveden autobuski prevoz. Slična početna cena prikazuje se i za Dasiju na Krfu.

Tasos je godinama posebno popularan među gostima iz Srbije upravo zato što spaja ostrvski odmor sa relativno jednostavnim dolaskom kopnenim putem i trajektom.

Krf je udaljeniji, ali septembarske ponude pokazuju da ni poznato jonsko ostrvo ne mora automatski da znači nekoliko stotina evra samo za smeštaj.

Kalitea, Siviri i Limenas oko 95 evra

Još nekoliko popularnih destinacija pojavljuje se oko psihološke granice od 100 evra.

Za Kaliteu i Siviri na Halkidikiju, kao i Limenas na Tasosu, trenutno su prikazane početne cene od oko 95 evra po osobi.

To su mesta koja se međusobno dosta razlikuju. Kalitea je življa i pogodnija onima koji žele više sadržaja i večernjeg života, dok Siviri više odgovara mirnijem odmoru. Limenas, glavni grad Tasosa, zanimljiv je putnicima koji žele da im restorani, prodavnice i luka budu na dohvat ruke.

Drugim rečima, „jeftino“ ne mora da znači da svi putuju u isto malo letovalište.

Evija već od 95 do 110 evra

I Evija ima zanimljive opcije.

Za Pefki se pojavljuje početna cena od oko 95 evra, dok se za Edipsos navodi oko 110 evra po osobi, u pojedinim prikazanim ponudama uz prevoz.

Evija ima još jednu prednost za septembarski odmor - veliki broj putnika upravo tada bira severni deo ostrva zbog mirnije atmosfere i manjeg broja turista.

Edipsos je dodatno poznat po termalnim izvorima, pa odmor ne mora da zavisi isključivo od celodnevnog boravka na plaži.

Paralija - stari favorit i dalje ulazi u budžet

Ko želi jednostavniju varijantu, u Olimpskoj regiji se i dalje pojavljuju povoljne ponude.

Za Paraliju je trenutno istaknuta početna cena od oko 120 evra po osobi, uz 10 noćenja i autobuski prevoz u prikazanoj ponudi.

Ova regija decenijama privlači turiste iz Srbije zato što je relativno blizu, ima ogroman izbor apartmana i ne zahteva komplikovano putovanje trajektom.

Za nekoga ko želi prvenstveno more i ne insistira na ostrvu, upravo takve destinacije često daju najbolji odnos cene i praktičnosti.

Postoje i paket aranžmani oko 189 -199 evra

Ako tražimo cenu koja iz naslova zvuči realnije za širi broj putnika, onda je oko 200 evra zapravo veoma dobra granica.

U aktuelnim oglasima za septembar pojavljuju se ponude koje reklamiraju 10 noćenja sa prevozom od oko 189 evra, dok se za pojedine destinacije navodi i 199 evra sa prevozom.

Jedan specijalizovani agregator trenutno prikazuje i septembarske aranžmane za Eviju od 199 evra, dok se u ponudama za kraj avgusta i početak septembra Leptokarija pojavljuje od 235 evra za određene tipove studija.

Zbog toga je sasvim realno da putnik koji nije vezan za početak školske godine pronađe desetodnevno letovanje oko granice od 200 evra, ali postoji važna zamka.

"Od 75 evra“ nije isto što i konačan račun

Najniža oglašena cena gotovo uvek važi za određeni termin, konkretan tip smeštaja i određeni broj osoba u studiju.

Ako putuju samo dve osobe, cena po osobi može biti veća nego kada se studio deli na tri ili četiri putnika.

Treba proveriti i šta je uključeno: autobuski prevoz, trajekt, klima, boravišna ili klimatska taksa, putno osiguranje i eventualne doplate za izbor sedišta ili polazak iz drugog grada.

Posebno je važno proveriti klimatsku taksu u Grčkoj, koja se najčešće plaća posebno na licu mesta i nije nužno uključena u cenu aranžmana.

Zato ponuda od 95 evra ne znači da će kompletan odmor od trenutka izlaska iz kuće do povratka kući koštati baš 95 evra.

Ali to ne menja činjenicu da je osnovni aranžman u septembru trenutno moguće pronaći za veoma mali novac.

Šta dobijate, a šta gubite odlaskom u septembru?

Glavna prednost je očigledna cena.

Druga prednost je manja gužva. Plaže su rasterećenije, lakše se nalazi parking, restorani su manje puni, a temperature su za mnoge prijatnije nego tokom najvećih julskih vrućina.

Mana je vreme.

Septembar u severnoj Grčkoj može doneti veoma tople i sunčane dane, ali niko ne može garantovati deset dana bez oblaka. Rizik od nestabilnijeg vremena raste kako se ide ka kraju meseca.

Zbog toga oni kojima je najvažnije svakodnevno kupanje obično biraju prvu polovinu septembra, dok putnici kojima odgovaraju kombinacija plaže, šetnje i obilazaka mogu da rizikuju i kasnije termine.

Za koga je septembar najbolji?

Najviše mogu da profitiraju parovi bez školske dece, penzioneri, roditelji sa bebama i malom decom, ljudi koji rade fleksibilno ili oni koji godišnji odmor mogu da pomere samo nekoliko nedelja.

Za njih se posle glavne sezone otvara neobičan prozor: isto more, ista plaža i isti apartman mogu koštati neuporedivo manje nego samo nekoliko nedelja ranije.

Aktuelne ponude pokazuju da u septembru 2026. više ne govorimo samo o "malo jeftinijem“ odmoru.

Govorimo o Grčkoj za 75, 90, 120, 189 ili 199 evra, zavisno od destinacije i uslova.

Ko još nije potrošio godišnji odmor možda, dakle, nije zakasnio. Možda je samo preskočio najskuplji deo leta.