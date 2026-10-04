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Stručnjaci potrošačima savetuju da pre kupovine uporede cene na više stovarišta i obavezno provere da li je pelet sertifikovan.

Upozoravaju da je kvalitet ogreva važan, jer kako objašnjavaju, jeftiniji energent ne znači nužno i manji trošak.

Profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić rekao je da pelet koji nije sertifikovan može da ima problema sa kvalitetom i samim tim da proizvede probleme tokom sagorevanja i korišćenja u ložnim uređajima.

Uvek tražite sertifikat

- Preporuka potrošačima je da obavezno traže od trgovaca informaciju da li je pelet koji kupuju sertifikovan ili nije. U principu, nesertifikovan pelet ne bi smeo da se nađe u kanalima prodaje, pa je tu sada zadatak tržišne inspekcije - rekao je on.

Glavonjić je ocenio da su žalbe potrošača na cene opravdane, ali da su razgovori predstavnika države sa proizvođačima i trgovcima za sada dali rezultate, jer su proizvođači i trgovci uveravali da neće biti novog povećanja cena.

Foto: alexgo.photography/Shutterstock

Prema njegovim rečima, najveći broj potrošača bi voleo da reaguje država i da se cene ograniče, ali kako je naglasio, takva odluka nije jednostavna, jer svaka intervencija države na tržištu može izazvati određene reakcije i poremećaje.

Potražnja veća i za 40 odsto

Na jednom od stovarišta u Beogradu cena peleta trenutno iznosi 46.200 dinara po toni. Prodavci tvrde i da je snabdevanje redovno, ali da je potražnja velika i da su isporuke intenzivirane i prema njihovim procenama, potražnja za peletom ove godine veća je za oko 30 do 40 odsto.

U Novom Sadu metar ogrevnog drveta na stovarištima košta oko 11.500 dinara, cena uglja u zavisnosti od vrste i kvaliteta, kreće se od 19.000 do 24.000 dinara, briket košta oko 40.000 dinara, a pelet je dostigao oko 48.000 dinara po toni.

Na novosadskim stovarištima najveća je potražnja za bukovim drvetom, koje čini oko 60 do 70 odsto prodaje ogrevnog drveta. Prodavci navode da je potražnja u ovom periodu povećana i za ogrevno drvo i ugalj na pojedinim stovarištima se čeka, dok peleta ima, ali je ponuda ograničenija u odnosu na potražnju. Novosađani najčešće kupuju već isečeno i iscepano drvo, a na pojedinim stovarištima se ta usluga dodatno naplaćuje oko 500 dinara.

U Čačku je ogrevno drvo i dalje najtraženiji energent, a na isporuku se prema navodima trgovaca čeka između 20 i 25 dana. Cena metarskog drveta je oko 9.000 dinara, dok za drvo koje je isečeno, iscepano i dovezeno na adresu treba izdvojiti oko 10.000 dinara.

Ugalj vrste komad košta 18.000 dinara, a kocka 18.500 dinara, dok cena peleta na jednom od stovarišta iznosi 43.800 dinara po toni. U Čačku je traženije cerovo nego bukovo drvo, dok trgovci navode da je cena uglja već tri godine nepromenjena.

Kada je reč o daljinskom grejanju, direktorka JKP za grejanje "Čačak" Mirjana Đoković kazala je da je to preduzeće predložilo smanjenje cene za četiri odsto, dodajući da bi eventualni rast cene gasa mogao da utiče na konačnu cenu grejanja.

Za stan od 50 kvadrata prosečan mesečni iznos za grejanje, prema njenim rečima, kreće se od 10.000 do 13.000 dinara, u zavisnosti od temperature tokom zime.