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Iako konačan trošak zavisi od površine koja se greje, izolacije objekta, efikasnosti peći ili kotla i cene po kojoj je ogrev kupljen, dosadašnje zvanične računice pokazuju da su ogrevna drva najpovoljnija opcija među čvrstim gorivima.

Prema poslednjoj dostupnoj računici Agencije za energetiku Republike Srbije, za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 kvadratnih metara, pri temperaturi od 20 stepeni, tokom 180 dana i uz 16 sati grejanja dnevno, najniži trošak u sezoni 2025/2026. imala su domaćinstva koja koriste drva u područjima gde se mogu nabaviti po nižoj ceni. AERS je kao primer naveo cenu od 6.430 dinara po kubnom metru i efikasniju peć, pri čemu je procenjeni sezonski trošak iznosio oko 53.000 dinara.

Važno je, međutim, da se cena kubika drveta ne može direktno porediti sa cenom tone peleta ili uglja. Prava računica podrazumeva količinu energije koju određeni energent daje i efikasnost uređaja u kojem se sagoreva.

Koliko sada koštaju drva?

Cene ogrevnog drveta tokom 2026. godine značajno se razlikuju u zavisnosti od grada, vrste drveta, prodavca, načina obrade i dostave.

Prema podacima sa jednog stovarišta koje je cenu ažuriralo 13. avgusta, cepana bukva, grab, hrast, cer i bagrem prodaju se za 6.400 dinara po prostornom metru.

Međutim, ta cena nije reprezentativna za celu Srbiju. Prema proveri cena koju je početkom septembra objavio Blic, kubik cepanog drveta u avgustu je u proseku bio oko 10.000 dinara.

I upravo zbog velikih regionalnih razlika treba biti oprezan sa tvrdnjom da "kubik drva košta 6.500 dinara" u celoj Srbiji.

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Pelet skuplji od drveta

Pelet je praktičniji za korišćenje i zahteva manje svakodnevnog rada, ali je trenutno skuplji energent.

Tokom leta 2026. cena tone peleta na stovarištima kretala se uglavnom od 38.000 do 44.000 dinara, dok su se krajem avgusta pojavljivale i cene oko 350 evra po toni.

Na pojedinim mestima cene su bile i niže, pa se pelet u fabrikama mogao nabaviti za oko 34.000 do 36.000 dinara po toni. Zbog toga se građanima savetuje da pre kupovine uporede više ponuda.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

A šta je sa ugljem?

Ni ugalj trenutno nije nužno jeftinija alternativa. Tona uglja kretala se između 40.000 i 44.000 dinara, dok domaćeg uglja gotovo da nema u dovoljnim količinama zbog problema u proizvodnji i snabdevanju.

Zbog toga se izbor energenta ne može svesti samo na cenu po toni ili kubiku.

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Šta se onda najviše isplati?

Ako se gleda ukupan trošak energije potrebne za grejanje, a ne samo cena energenta u prodaji, drva su prema zvaničnoj računici AERS-a bila najpovoljnija opcija za posmatrane uslove u sezoni 2025/2026.

AERS je tada procenio da bi grejanje na drva, uz povoljniju cenu drveta i efikasniju peć, koštalo oko 53.000 dinara za sezonu, dok je za efikasnu peć na pelet procenjeni trošak bio oko 76.000 dinara, a za ugalj oko 77.700 dinara. Prirodni gas je bio na oko 59.500 dinara.

Treba naglasiti da su to računice za sezonu 2025/2026. i za tačno definisane uslove, a ne univerzalna cena grejanja za svako domaćinstvo.

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Za novu sezonu 2026/2027. konačan račun zavisiće pre svega od toga po kojoj ceni domaćinstvo uspe da nabavi ogrev, koliko je objekat izolovan i koliko je efikasna peć ili kotao.

Zaključak je, dakle, jednostavan: ako se traži najpovoljniji čvrsti energent, drva su i dalje prvi izbor za domaćinstva koja mogu da ih nabave po povoljnoj ceni. Ali cena po kubiku sama po sebi nije dovoljna za poređenje, prava računica je koliko novca treba izdvojiti da se kuća zagreje tokom cele sezone.