Slušaj vest

Kompanija "Belt" iz Kraljeva dobila je građevinsku dozvolu za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za obradu armaturnog čelika u Sremskoj Mitrovici. Novi proizvodno-poslovni objekat imaće više od 6.700 kvadratnih metara, a njegova predračunska vrednost iznosi 575,75 miliona dinara bez PDV-a.

Rešenje o građevinskoj dozvoli izdala je Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Grada Sremska Mitrovica.

Prema projektnoj dokumentaciji, planirana je izgradnja proizvodno-poslovnog objekta spratnosti P+1, ukupne bruto razvijene građevinske površine 6.743,16 kvadratnih metara.

U okviru investicije predviđene su i transformatorska stanica i interne saobraćajnice oko objekta.

Kompanija "Belt" već posluje u radnoj zoni Jezero u Sremskoj Mitrovici, gde je prvi proizvodni pogon otvorila 2022. godine.

Ozon Media je još u avgustu ove godine objavio da kompanija planira proširenje proizvodnje i izgradnju novog pogona, kao i otvaranje dodatnih radnih mesta.

Prema tadašnjim informacijama, proširenje bi trebalo da omogući zapošljavanje još oko 30 do 40 radnika, dok bi ukupan broj zaposlenih kompanije u Sremskoj Mitrovici mogao da dostigne između 70 i 80.

Početak rada novog pogona očekivan je u februaru ili martu 2027. godine.

"Belt" je osnovan 1991. godine, a bavi se proizvodnjom i obradom čelika za armiranje betona. Kompanija je prvi pogon u Sremskoj Mitrovici otvorila pre četiri godine, a tada je već najavljeno da postoje planovi za dalje širenje proizvodnje na ovoj lokaciji.

Izdavanje građevinske dozvole predstavlja naredni konkretan korak u realizaciji najavljenog proširenja proizvodnih kapaciteta u Sremskoj Mitrovici.